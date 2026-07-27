Összefogtak a zenészek, így tartják életben Szolnoki Péter emlékét

Szomorú hír rázta meg az országot, amikor bejelentették, hogy elhunyt Szolnoki Péter. A Bon-Bon frontemberének olyan dalokat köszönhetünk, amelyek generációkat határoztak meg és az egész zeneiparra hatással voltak. Nem csoda hát, ha az emlékét a pályatársak méltóképpen szeretnék megőrizni: Mező Misi, a Magna Cum Laude énekese nem sokkal a tragédia után állt elő azzal a kezdeményezéssel, hogy egy Szolnoki Péterről elnevezett zenei díjjal tisztelegjenek előtte.

Megható, hogyan tartanák életben Szolnoki Péter emlékét / Fotó: Tóth Imre/Hajdú-Bihari Napló

Szorgalmazom, hogy Szolnoki Petiről egy zenei díjat nevezzenek el! Ha valaki, Ő méltó rá!

– írta Mező Misi a Facebook-oldalára nem sokkal Szolnoki halála után, amelyet a jelek szerint a szakma egységesen támogat: ismert zenészek és énekesek helyeseltek vagy kommenteltek egy szívet, jelezve, a kezdeményezést szívszorítónak, ugyanakkor méltónak is tartják.

A Blikk később megkérdezte a zenészek két legnagyobb szakmai szervezetének képviselőit, hogy mit gondolnak erről. Az Artisjus, avagy a Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület elnöke, Németh Alajos Lojzi szerint Szolnoki Pétert elsősorban előadóművészként, nem pedig zeneszerzőként ismerték, ennek ellenére jó ötletnek tartja a kezdeményezést.

Ahhoz azonban, hogy ez valóban egy neves és nemes díj lehessen, tényleg egy olyan szervezetnek kell mögé állnia, amely esetleg anyagi hátteret is tud adni az elismerésnek. Az Artisjusnak egyébként van több, évente átadott díja

- magyarázta el Németh Alajos Lojzi, míg egy másik szervezet, az Előadóművészi Jogvédő Iroda küldöttgyűlésének egyik tagja, Novai Gábor is jó ötletnek tartja a díjat.

Ma vesznek végső búcsút Szolnoki Pétertől

A mai napon kísérik utolsó útjára az énekest: a temetés 15:00 órakor lesz a biatorbágyi katolikus temetőben. A Bon-Bon egy közleményben azt kérte, mindenki, aki szerette Szolnoki Pétert, tisztelte a tehetségét és megérintette a hangja, egy szál fehér virággal vegyen tőle végső búcsút.