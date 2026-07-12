A Valami Amerika és a Holnaptól is generációk kedvence lett – ilyen életutat járt be Szolnoki Péter

Szolnoki Péter életének 57. évében hunyt el. A Bon-Bon együttes társalapítója hosszú zenei pályafutása során énekesként, dalszerzőként, hangszerelőként és előadóként is meghatározó alakja volt a magyar könnyűzenének.

Szolnoki Péter halálát a Bon-Bon együttes jelentette be vasárnap

Fotó: Takács József

Szolnoki Péter gyermekkorától a zene iránt érdeklődött

Szolnoki Péter 1970. május 22-én született Debrecenben. Már gyermekkorában kapcsolatba került a zenével, nyolcévesen kezdett fuvolázni, majd klasszikus zenei tanulmányokat folytatott a Zalka Máté Zeneművészeti Tiszthelyettesképző Szakközépiskolában – számolt be róla az MTI.

Pályafutása elején katonazenekarokban és különböző zenei formációkban játszott, később a Police Big Band tagja lett. A fuvola mellett énekelni és basszusgitározni is kezdett, így fokozatosan a könnyűzene felé fordult.

1995-ben Török Tamással megalapította a Bon-Bon együttest, amely az elmúlt három évtized egyik ismert magyar popzenekarává vált. Szolnoki Péter szerzőként és előadóként is meghatározó szerepet vállalt a zenekar sikereiben.

Nevéhez fűződik egyebek mellett a Valami Amerika, a Holnaptól, a Köszönöm, hogy vagy nekem, a Sexepilem és az Érezd magad jól! című dal.

A Bon-Bon mellett számos előadóval dolgozott együtt dalszerzőként, hangszerelőként és producerként, emellett szólókarrierjét is építette. Follow Me című első önálló albuma 2014-ben jelent meg.