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Szolnoki Péter

A Valami Amerika és a Holnaptól is generációk kedvence lett – ilyen életutat járt be Szolnoki Péter

53 perce
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A magyar könnyűzene meghatározó alakjától búcsúzik az ország. Szolnoki Péter több mint három évtizeden át énekesként, dalszerzőként és hangszerelőként is meghatározó szerepet játszott a hazai popzenében, pályafutását számos siker és rangos elismerés kísérte.
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Szolnoki PéterBon-Bondalszerző

Szolnoki Péter életének 57. évében hunyt el. A Bon-Bon együttes társalapítója hosszú zenei pályafutása során énekesként, dalszerzőként, hangszerelőként és előadóként is meghatározó alakja volt a magyar könnyűzenének. 

Szolnoki Péter halálhírét a Bon-Bon együttes jelentette be vasárnapSzolnoki Péter pályafutása során énekesként, hangszerelőként és zeneszerzőként is ismertté vált Fotó: Takács József
Szolnoki Péter halálát a Bon-Bon együttes jelentette be vasárnap
Fotó: Takács József

Szolnoki Péter gyermekkorától a zene iránt érdeklődött

Szolnoki Péter 1970. május 22-én született Debrecenben. Már gyermekkorában kapcsolatba került a zenével, nyolcévesen kezdett fuvolázni, majd klasszikus zenei tanulmányokat folytatott a Zalka Máté Zeneművészeti Tiszthelyettesképző Szakközépiskolában – számolt be róla az MTI.

Pályafutása elején katonazenekarokban és különböző zenei formációkban játszott, később a Police Big Band tagja lett. A fuvola mellett énekelni és basszusgitározni is kezdett, így fokozatosan a könnyűzene felé fordult.

1995-ben Török Tamással megalapította a Bon-Bon együttest, amely az elmúlt három évtized egyik ismert magyar popzenekarává vált. Szolnoki Péter szerzőként és előadóként is meghatározó szerepet vállalt a zenekar sikereiben. 

Nevéhez fűződik egyebek mellett a Valami Amerika, a Holnaptól, a Köszönöm, hogy vagy nekem, a Sexepilem és az Érezd magad jól! című dal.

A Bon-Bon mellett számos előadóval dolgozott együtt dalszerzőként, hangszerelőként és producerként, emellett szólókarrierjét is építette. Follow Me című első önálló albuma 2014-ben jelent meg.

Szolnoki Péter munkásságát több rangos elismeréssel is díjazták.  2004-ben Artisjus-díjjal ismerték el, 2026-ban pedig megkapta a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetést.

 

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