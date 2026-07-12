Szívfacsaró szavakkal búcsúzik Szolnoki Pétertől az Irigy Hónaljmirigy, így mesélt róla Sipos Peti

Vasárnap reggel az egész országon szinte tornádóként söpört végig a hír, hogy Szolnoki Péter meghalt. Az énekes-dalszerzőt megannyi kolléga, barát és pályatárs gyászolja most, köztük az Irigy Hónaljmirigy is. A zenekar tagjai közeli barátságot ápoltak a Bon-Bon énekesével, sőt, Sipos Peti nemrég a műsorában mesélt a közös bulikról, nevetve, hiszen még nem sejthette, mi következik.

Szolnoki Péter és Sipos Peti évtizedek óta voltak barátok, a két zenész már a '90-es években is együtt kereste a bajt (Fotó: MW Bulvár)

Az Irigy Hónaljmirigy Sipos Tomija volt az első, aki szembesült a szörnyű hírrel, hogy Szolnoki Péter elhunyt. A zenész soraiból arra lehet következtetni, hogy teljesen összeomlott a gyásztól.

„Szomorú ez a reggel és valahogy azt érzem, minden megváltozik a világban innentől… az én világomban mindenképp! Felsorolni is nehéz lenne, mennyi közös emlék, mennyi közös buli és állandó röhögés, dili van mögöttünk! Mert valahogy mindig ez volt, mikor együtt voltunk valahol, valamilyen eseményen… nevettünk, sztoriztunk megállás nélkül! És mindeközben tudtam a rajongód is lenni, de úgy igazán… imádtam a hangod, azt a mindent átható tehetséget, amivel megáldott a Jóisten. Magad voltál a színtiszta ZENE! Inspiráltál, formáltál. Mindent köszönök! Őszinte részvétem a családnak, Tominak és az egész zenekarnak, a barátoknak, a rajongóknak! Jó utat Petike! Felfoghatatlan…” – írta Sipos Tomi Facebook-oldalán megtörten.

Szolnoki Pétert mindenki imádta

Szolnoki Péter dalai, munkássága és egész lénye magával ragadó volt, a szakmában senki nem volt róla rossz véleménnyel. Olyan viszont annál több akad, akinek van egy jó sztorija, közös emléke a zenésszel, amikre Sipos Tomi is utalt. Nos, ilyet Sipos Peti és Kabai Laci műsorában, a 2much podcastben is hallhattunk már.

Nekünk szokásunk volt, hogy azzal lepjük meg a többieket, hogy letoljuk a gatyánkat ott a büfé résznél, és nagyon jót nevettünk ezen a Szolnoki Petivel, aztán kijöttünk a férfi WC-ből és kaptunk két akkora maflást a kidobóktól, hogy öröm volt nézni

– mesélte Peti azokról a bizonyos ’90-es évekről az egy hónappal ezelőtti adásban, amin akkor még jót nevettek, ma már persze biztosan keserédesebb felidézni a közös bulikat.