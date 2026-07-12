Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
szolnoki péter

Nem először küzdött súlyos betegséggel Szolnoki Péter

10 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Körülbelül egy hónapja lehettet tudni, hogy súlyos beteg Szolnoki Péter.
Link másolása
Vágólapra másolva!
szolnoki péterBon-Bonsúlyos betegség

Mint azt az Origo is megírta, súlyos betegség következtében elhunyt Szolnoki Péter. Bár májusban még fergeteges koncertet adott a Bon-Bon 30. születésnapja alkalmából, júliusban már minden fellépését le kellett mondania. Nem először jelentkeztek nála egészségügyi problémák.

Szolnoki Péter súlyos betegség következtében hunyt el
Szolnoki Péter súlyos betegség következtében hunyt el
Fotó: Takács József / MW Bulvár

Szolnoki Péter betegsége

A Bon-Bon június 18-án jelentette be, hogy Szolnoki Péter betegsége miatt az együttes fellépései elmaradnak. Bár mindenki bízott a gyógyulásban, reggel közölték, hogy megtörtént a legrosszabb.

Szolnoki Péter korábbi súlyos betegsége 2010-ben kezdődött, akkor epevezeték-szűkülettel küzdött. Állapota éveken át nem volt műthető, ennek következtében nagyon lefogyott. Végül sikeres operáción esett át, később pedig arról beszélt, hogy a testi problémák mögött megtalálta a lelki okokat is. Egészsége érdekében életmódot váltott és a stresszt is próbálta csökkenteni - írja a vaol.hu.

2018-ban arról beszélt, nagy szerencséje volt, mert jó orvosok kezelték, és közben sokat tanult abból is, amin keresztülment. A magánéleti kudarcairól is őszintén vallott. Elmondta, nem büszke arra, hogy tönkrement a házassága. Volt feleségével, Zsuzsival csaknem húsz évet töltöttek együtt. A zenész a válás után nem akart komoly kapcsolatot, a szerelem azonban hamar rátalált - írja a life.hu.

Az utóbbi hetekben ismét súlyos egészségügyi problémák jelentkeztek nála, de családja és a zenekar nem közölte, hogy milyen betegséggel küzdött.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!