Nem először küzdött súlyos betegséggel Szolnoki Péter

Mint azt az Origo is megírta, súlyos betegség következtében elhunyt Szolnoki Péter. Bár májusban még fergeteges koncertet adott a Bon-Bon 30. születésnapja alkalmából, júliusban már minden fellépését le kellett mondania. Nem először jelentkeztek nála egészségügyi problémák.

Szolnoki Péter súlyos betegség következtében hunyt el

Fotó: Takács József / MW Bulvár

Szolnoki Péter betegsége

A Bon-Bon június 18-án jelentette be, hogy Szolnoki Péter betegsége miatt az együttes fellépései elmaradnak. Bár mindenki bízott a gyógyulásban, reggel közölték, hogy megtörtént a legrosszabb.

Szolnoki Péter korábbi súlyos betegsége 2010-ben kezdődött, akkor epevezeték-szűkülettel küzdött. Állapota éveken át nem volt műthető, ennek következtében nagyon lefogyott. Végül sikeres operáción esett át, később pedig arról beszélt, hogy a testi problémák mögött megtalálta a lelki okokat is. Egészsége érdekében életmódot váltott és a stresszt is próbálta csökkenteni - írja a vaol.hu.

2018-ban arról beszélt, nagy szerencséje volt, mert jó orvosok kezelték, és közben sokat tanult abból is, amin keresztülment. A magánéleti kudarcairól is őszintén vallott. Elmondta, nem büszke arra, hogy tönkrement a házassága. Volt feleségével, Zsuzsival csaknem húsz évet töltöttek együtt. A zenész a válás után nem akart komoly kapcsolatot, a szerelem azonban hamar rátalált - írja a life.hu.

Az utóbbi hetekben ismét súlyos egészségügyi problémák jelentkeztek nála, de családja és a zenekar nem közölte, hogy milyen betegséggel küzdött.