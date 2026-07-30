Szoborral és saját térrel tiszteleg Salgótarján az elhunyt Szolnoki Péter előtt

Megható szertartáson vettek végső búcsút a napokban Szolnoki Pétertől. A szomorú apropó mellett azonban egy nem mindennapi hír is napvilágot látott, Salgótarján úgy döntött, hogy maradandó emléket állít egykori lakójának. A tervek szerint a nógrádi megyeszékhelyen hamarosan közterületet neveznek el a művészről, és egy mellszobrot is felavatnak majd azon a környéken, ahol felnőtt.
Pindroch Csaba Szolnoki Péter temetésén felejthetetlen búcsúbeszédet mondott
Pindroch Csaba, az ismert és elismert színművész – aki maga is Salgótarjánból indult – olyan beszédet mondott a szertartáson, ami egyszerre ríkatta meg a jelenlévőket és idézett fel bennük kedves, mosolygós emlékeket. A színész a közösségi oldalán később őszintén számolt be a búcsú részleteiről és a város készülő gesztusáról.
Hétfőn, délután elbúcsúztattuk Szolnoki Pétert! Kifacsart minket, de nagyon szép volt a búcsú. Salgótarján, ahol Peti felnőtt, teret fog elnevezni róla, és úgy néz ki, hogy egy mellszobor is helyet fog ott kapni! Nagyon szép gesztus ez a várostól, a szeretett várostól, ami nekem is szülőhelyem
– osztotta meg követőivel Pindroch Csaba. A ravatalnál nemcsak a veszteségről beszélt, hanem arra is felhívta a figyelmet, hogy a halál nem csupán az elmúlásról szól, hanem az örök élet kezdetét is jelentheti. Beszédében komoly, elgondolkodtató sorokkal fordult az elhunyt felé.
Támogatják a szobor ötletét
„Azt mondják, hogy az a boldog ember, aki az életben elkövetett rossz tetteiért a saját életében megfizet és a jó dolgokat, amiket tett, nem ő élvezi, hanem a gyerekei, Péter ez neked sikerült, az utat végigfutottad, a hitedet megtartottad” – hangzott el a búcsúztatón.
A bejegyzés alatt szinte azonnal megjelentek a megrendült, de hálás hozzászólások. A rajongók és a helyiek egy emberként köszönték meg a színész szavait: „Nagyon szép és megható búcsú beszédet mondtál Csaba. Nagyon örülök, hogy méltó emléket kap Szolnoki Péter, mert ő egy szív-lélek ember volt, kristálytiszta hanggal” – írta egyikük, míg egy másik kommentelő röviden így csatlakozott rá a gondolatra: „Szintén tarjáni születésűként ezzel teljesen egyetértek.”
Méltón ápolják az örökségét
Sokan a fájdalom mellett már a megnyugvást keresték a soraikban, bízva abban, hogy a zenész már egy jobb helyen van. „Felfoghatatlan... Olyan szép volt a búcsúbeszéded, potyogtak a könnyeink, de közben el-el is mosolyogtunk magunkat, mert megjelentek előttünk képekben amikről meséltél... Jó helyen van az biztos, és oltári a buli! Petinek már jó... már nem fáj. Nektek sok erőt kívánunk szeretettel!” Salgótarján tehát megadja a tiszteletet, az új tér és a mellszobor biztosítja, hogy Szolnoki Péter neve ott is fennmaradjon, ahol a gyerekkorát töltötte.
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