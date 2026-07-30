Szoborral és saját térrel tiszteleg Salgótarján az elhunyt Szolnoki Péter előtt

Megható szertartáson vettek végső búcsút a napokban Szolnoki Pétertől. A szomorú apropó mellett azonban egy nem mindennapi hír is napvilágot látott, Salgótarján úgy döntött, hogy maradandó emléket állít egykori lakójának. A tervek szerint a nógrádi megyeszékhelyen hamarosan közterületet neveznek el a művészről, és egy mellszobrot is felavatnak majd azon a környéken, ahol felnőtt.

Szolnoki Péter szobrát bizonyára rengeteg rajongó felkeresi majd (Fotó: Mediaworks)

Pindroch Csaba Szolnoki Péter temetésén felejthetetlen búcsúbeszédet mondott

Pindroch Csaba, az ismert és elismert színművész – aki maga is Salgótarjánból indult – olyan beszédet mondott a szertartáson, ami egyszerre ríkatta meg a jelenlévőket és idézett fel bennük kedves, mosolygós emlékeket. A színész a közösségi oldalán később őszintén számolt be a búcsú részleteiről és a város készülő gesztusáról.

Hétfőn, délután elbúcsúztattuk Szolnoki Pétert! Kifacsart minket, de nagyon szép volt a búcsú. Salgótarján, ahol Peti felnőtt, teret fog elnevezni róla, és úgy néz ki, hogy egy mellszobor is helyet fog ott kapni! Nagyon szép gesztus ez a várostól, a szeretett várostól, ami nekem is szülőhelyem

– osztotta meg követőivel Pindroch Csaba. A ravatalnál nemcsak a veszteségről beszélt, hanem arra is felhívta a figyelmet, hogy a halál nem csupán az elmúlásról szól, hanem az örök élet kezdetét is jelentheti. Beszédében komoly, elgondolkodtató sorokkal fordult az elhunyt felé.