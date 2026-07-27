Ezek a magyar sztárok jelentek meg Szolnoki Péter temetésén - galéria

Július 12-én érkezett a tragikus hír, hogy elhunyt Szolnoki Péter. A Bon-Bon énekes frontembere hosszan tartó betegségben szenvedett, amivel szemben végül elvesztette a csatát. Kollégái és barátai megható sorokkal emlékeztek meg az énekesről, aki nem csak hangjával, de mentorálásával is sokat tett hozzá a magyar zeneiparhoz. Ezért nem is meglepő, hogy rengetegen jelentek meg, hogy búcsút vegyenek tőle Biatorbágyon.

Rengeteg virágot helyeztek Szolnoki Péter koporsója elé (Fotó: Tumbász Hédi)

Szolnoki Péter temetésére a magyar sztárok többsége kilátogatott

A tragikus hirtelenséggel elhunyt énekes temetésére kollégái nagy számmal jelentek meg, hogy végső búcsút vegyenek tőle. Szolnoki Péter munkássága generációkat befolyásolt, így kortársai mellett a fiatalabb sztárok is tiszteletüket rótták Szolnoki Péter előtt.

Török Tamás, a Bon-Bon frontembere mellett Rudolf Péter, Sipos F. Tamás, Galambos Lajos, Liptai Claudia, Rippel Feri és Geszti Péter is kilátogatott a biatorbágyi temetőbe. Az eső szerencsére semmit nem befolyásolt, mivel sikerült így is szépen megemlékezni Szolnoki Péterről.

Így gyászolta a család Szolnoki Pétert (Fotó: Tumbász Hédi)

Szolnoki Péter temetésén Geszti Péter mondott beszédet

Az Artisjus-díjas énekes szép szavakkal emlékezett meg a Bon-Bon frontemberéről. A gyásznép a könnyeivel küszködött, miközben hallgatta Geszti Péter megható beszédét.

Az Irigy Hónaljmirigy tagjai, Molnár Imre, Varga Győző és a Sipos fivérek is jelen voltak, hogy személyesen búcsúzzanak el kollégájuktól és barátjuktól.