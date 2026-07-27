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Ezekben a percekben kezdődött el: zokogó hírességek és összetört családtagok kísérik utolsó útjára Szolnoki Pétert

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Bon-Bon

Ezek a magyar sztárok jelentek meg Szolnoki Péter temetésén - galéria

20 perce
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Ma, július 27-én tartják a Bon-Bon frontemberének temetését Biatorbágyon. Nagy tömeg kísérte utolsó útjára Szolnoki Pétert!
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Bon-BontemetésSzolnoki Péter

Július 12-én érkezett a tragikus hír, hogy elhunyt Szolnoki Péter. A Bon-Bon énekes frontembere hosszan tartó betegségben szenvedett, amivel szemben végül elvesztette a csatát. Kollégái és barátai megható sorokkal emlékeztek meg az énekesről, aki nem csak hangjával, de mentorálásával is sokat tett hozzá a magyar zeneiparhoz. Ezért nem is meglepő, hogy rengetegen jelentek meg, hogy búcsút vegyenek tőle Biatorbágyon.

Szolnoki Péter temetésére számos híresség ment el.
Rengeteg virágot helyeztek Szolnoki Péter koporsója elé (Fotó: Tumbász Hédi)

Szolnoki Péter temetésére a magyar sztárok többsége kilátogatott

A tragikus hirtelenséggel elhunyt énekes temetésére kollégái nagy számmal jelentek meg, hogy végső búcsút vegyenek tőle. Szolnoki Péter munkássága generációkat befolyásolt, így kortársai mellett a fiatalabb sztárok is tiszteletüket rótták Szolnoki Péter előtt.

Török Tamás, a Bon-Bon frontembere mellett Rudolf Péter, Sipos F. Tamás, Galambos Lajos, Liptai Claudia, Rippel Feri és Geszti Péter is kilátogatott a biatorbágyi temetőbe. Az eső szerencsére semmit nem befolyásolt, mivel sikerült így is szépen megemlékezni Szolnoki Péterről.

Szolnoki Pétert hétfőn temették el.
Így gyászolta a család Szolnoki Pétert (Fotó: Tumbász Hédi)

Szolnoki Péter temetésén Geszti Péter mondott beszédet

Az Artisjus-díjas énekes szép szavakkal emlékezett meg a Bon-Bon frontemberéről. A gyásznép a könnyeivel küszködött, miközben hallgatta Geszti Péter megható beszédét.

Az Irigy Hónaljmirigy tagjai, Molnár Imre, Varga Győző és a Sipos fivérek is jelen voltak, hogy személyesen búcsúzzanak el kollégájuktól és barátjuktól.

2026.07.27 Szolnoki Péter temetés
2026.07.27 Szolnoki Péter temetés Rudolf Péter
2026.07.27 Szolnoki Péter temetés Varga győző
2026.07.27 Szolnoki Péter temetés Tóth Szabolcs
2026.07.27 Szolnoki Péter temetés Rudolf Péter
2026.07.27 Szolnoki Péter temetés Rippel Ferenc
2026.07.27 Szolnoki Péter temetés Liptai ,Pataki
2026.07.27 Szolnoki Péter temetés Sipos f tamás
2026.07.27 Szolnoki Péter temetés Gályer Bálint
2026.07.27 Szolnoki Péter temetés Geszti Péter
2026.07.27 Szolnoki Péter temetés Sasvári Sándor
2026.07.27 Szolnoki Péter temetés Mága Zoltán
2026.07.27 Szolnoki Péter temetés
2026.07.27 Szolnoki Péter temetés Herczeg zoltán
2026.07.27 Szolnoki Péter temetés Zuber Mena Krisztián
2026.07.27 Szolnoki Péter temetés
Galéria: Így vettek búcsút kollégái Szolnoki Pétertől!
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Galambos Lajos is megjelent, hogy elbúcsúzzon Szolnoki Pétertől (Fotó: Tumbász Hédi)

 

 

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