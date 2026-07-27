Íme Szolnoki Péter végső nyughelye: megérkezett az első fotó

Szolnoki Pétertől nemcsak a közösségi oldalakon, de személyesen is rengetegen búcsúztak el. Barátai és kollégái is szép szavakkal vagy egy csokor virággal köszöntek el örökre a Bon-Bon énekesétől. A gyásznép esőben hallgatta végig a szívfacsaró búcsúbeszédeket Szolnoki Péterről. Lapunk stábja a helyszínen volt és exkluzív fotókat készített az énekes urnasírhelyéről.

Szolnoki Péter hamvait a biatorbágyi temetőben helyezték el (Fotó: Tumbász Hédi)

Szolnoki Pétert végső nyughelyére helyezték

Az énekes tragédiája lesokkolta a rajongókat. Pár héttel a gyászhír előtt a Bon-Bon együttes lemondta a koncertjeit Szolnoki Péter egészségügyi állapota miatt, ám nem lehetett tudni, hogy pontosan mekkora a baj. Később kiderült, hogy komolyabb a probléma, mint gondolták volna és ezután pár nappal érkezett a hír, hogy elhunyt a legendás énekes.

Szolnoki Pétertől a mai napon vettek örök búcsút barátjai és kollégái. Geszti Péter mellett Pindroch Csaba, majd Rudolf Péter is búcsúbeszédet mondott. Szívszorító szavakkal vettek könnyes búcsút barátjuktól és erőt kívántak a családnak és a barátoknak.

Szolnoki Péter temetésén Geszti Péter mondta az első beszédet (Fotó: Tumbász Hédi)

Nagy tömeg kísérte utolsó útjára Szolnoki Pétert

Sokan voltak, akik bár beszédet nem mondtak, de megjelentek, hogy végleg elköszönjenek kollégájuktól. Rippel Ferenc, Sasvári Sándor, Liptai Claudia és mellettük még sok énekes és színész kolléga utazott ki Biatorbágyra.

Szolnoki Péter hamvait urnába helyezték és egy szép, fehér emléktábla takarja a Bon-Bon énekesének urnáját. A temetés végén mindenki még egy utolsó pillantást vetett a táblára, majd könnyeit visszatartva hagyta el a biatorbágyi temetőt. A búcsúbeszédek és a rengeteg jelenlévő is bebizonyította, hogy egy igazi legendát veszített el a magyar zeneipar.