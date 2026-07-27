„Nem félek, mert nagyon szép életem volt” – Szolnoki Péter temetésén mindenki sírva fakadt az énekes utolsó szavaitól

Nemrég ért véget a gyászszertartás a biatorbágyi katolikus temetőben, ahol a hazai művészvilág színe-java gyűlt össze Szolnoki Péter temetésén. Szinte tapintani lehet a fájdalmat a sírkertben, amelyet teljesen elborított a fehér virágtenger. A legközelebbi barátok, zenésztársak és a családtagok egymás után lépnek a mikrofonhoz, hogy könnyekig ható, személyes történetekkel búcsúzzanak az ország egyik legkedvesebb torkától. Az elhangzott beszédek hűen tükrözik, hogy az énekes nemcsak zseniális zenész, hanem egyedülállóan tiszta szívű ember volt.

Szolnoki Péter temetésén Rudolf Péter is megható beszédet mondott (Fotó: Tumbász Hédi)

Rudolf Péter is megszólalt Szolnoki Péter temetésén

Rudolf Péter megtörten idézte fel Geszti Péter szavait, majd saját gondolataival folytatta a búcsúzást:



Geszti Péter azt írta rólad, hogy egy szeretetember vagy, és ha társként egyetlen szóval kéne jellemeznelek, akkor ugyanezt mondanám. A legfigyelmesebb ember vagy, akit valaha ismertem, mindenkihez volt egy kedves szavad, még akkor is, amikor a legfáradtabb voltál. A családom és a barátaim az első pillanatban a szívükbe zártak. Megtanítottál arra, hogy a legnagyobb ajándék, amit adhatunk egymásnak, az a szeretet és a figyelem. Nyugalommal és békével búcsúztál a földi világtól, az utolsó napjaidban azt mondtad: nem félek, hogy el kell mennem, mert nagyon szép életem volt, és akiket a világon a legjobban szeretek, azok most is itt vannak. Hiszem, hogy a szeretet, amit adtál, nem múlik el soha

– szögezte le Rudolf Péter. A színművész hozzátette, biztos benne, hogy találkoznak még a túlvilági állomáson, hiszen Peti megígérte, hogy ott várja majd.

Geszti Péter sem maradhatott ki a beszéddel készülők sorából (Fotó: Tumbász Hédi)

Szolnoki Péter volt felesége is üzent

Rudolf Péter a beszédben tolmácsolta a zenész volt felesége, Zsuzsa szívszorító sorait is, aki a közös gyermekeik anyjaként búcsúzott: „Peti, hiányozni fogsz, hogy nem jelensz meg többet váratlanul csak azért, hogy adj a srácoknak egy puszit, majd egy lendülettel elmeséld, hol jártál és mit csináltál. Hiányozni fog, hogy nem hívsz fel azzal: van otthon valaki, hogy átvegye a csomagomat? Örültem, hogy a jó kapcsolatunk végül barátsággá alakult. Tudom, hogy tiszta szívedből, feltétel nélkül imádtad a gyerekeidet. Tudom azt is, mennyire boldog voltál, amikor férjhez ment Bogi Bencéhez, mert tudtad, hogy mellette biztonságban lesz a kislányod.”