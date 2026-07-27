Ezekben a percekben kezdődött el: zokogó hírességek és összetört családtagok kísérik utolsó útjára Szolnoki Pétert

Megrázó pillanatok zajlanak a biatorbágyi katolikus temetőben. A ravatalozó előtt barátok, zenésztársak és tisztelők százai gyűltek össze, hogy utolsó útjára kísérjék a Bon-Bon együttes énekesét. Szolnoki Péter július 12-én hunyt el, életének 57. évében, hosszan tartó, súlyos betegség után – a gyászolók most a helyszínen osztoznak a család fájdalmában. Az első képek már meg is érkeztek Szolnoki Péter temetéséről.

Szolnoki Péter temetése rengeteg embert vonzott a biatorbágyi temetőbe (Fotó: Tumbász Hédi)

Elkezdődött Szolnoki Péter temetése

A temető ravatalozója körüli terület teljesen megtelt. A hozzátartozók előzetes kérésének megfelelően a búcsúzók szinte kivétel nélkül egy-egy szál fehér virággal a kezükben érkeztek, a ravatal előtt így már most hatalmas virágtenger hullámzik. A háttérben felcsendült a Glasgow Love theme és a Forrest Gump ikonikus dala is. A Bon-Bon másik tagja, Török Tamás és a legközelebbi családtagok, zenészkollégák (pl: Mező Misi, Galambos Lajos, Papp Szabi, Sipos Peti és a TNT Inti) egymást támogatva állnak a tömegben, miközben folyamatosan érkeznek a részvétnyilvánítások.

A hatalmas érdeklődés miatt a polgárőrség és a rendfenntartók ezekben a percekben is teljes útlezárás mellett irányítják a forgalmat. A Bajcsy-Zsilinszky utcát, valamint a környező Kamilla, Rezeda és Viola utcákat lezárták, így a megemlékezők fegyelmezetten, a távolabbi utcákban leparkolva, gyalogosan sétálnak be a sírkert kapuján.

A gyászolók arcán jól látni mekkora veszteség Szolnoki Péter halála (Fotó: Tumbász Hédi)

Még mindig felfoghatatlan a tragédia...

A jelenlévők még mindig értetlenül állnak a tragédia előtt, hiszen az énekes alig két hónapja, májusban még a Budapest Sportarénában ünnepelte a zenekar 30 éves jubileumát. Bár a koncerten látható volt, hogy sokat fogyott, a fellépése során mutatott hihetetlen energiája miatt senki sem gondolta, hogy ekkora a baj. Végül június közepén kórházba került, és a szervezete július közepén adta fel a harcot a súlyos betegséggel szemben. Kálváriája valójában tizenkét évvel ezelőtt kezdődött egy epevezetékszűkülettel, amit akkor egy sikeres műtéttel teljesen rendbe hoztak, és az énekes maradéktalanul felépült. Körülbelül egy évvel ezelőtt azonban kiújult a baj, és a májával adódtak súlyos problémák.