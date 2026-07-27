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temetés

Szolnoki Pétertől búcsúzunk: az örökkévalóságnak énekelt

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Vannak dalok, melyek első hallásra élethosszig tartó, kollektív dallamtapadást okoznak. Vannak előadók, akik életművében ilyenből több is akad. Szolnoki Péter korán, túl korán tette le a lantot. Az élet igazságtalanságát igazolja, hogy belőle be kell érnünk annyi dallal, amennyi a rá szabott időben belefért. Ez persze nem kevés, de mégis kevesebb, mint amennyit adni szeretett volna magából nekünk.
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temetésBon-BongyászSzolnoki Péterbúcsú

Slágerein keresztül a teljesség igénye nélkül mutatjuk most be Szolnoki Péter zenei életútját. Az apropó pedig aligha lehetne szomorúbb, hiszen ma, vagyis hétfőn kísérjük utolsó útjára a zenész-énekest, akit a szakma és a közvélemény is csak így hívott: A HANG...Összeállításunkban az időrendiséget nem vettük figyelembe, hiszen Szolnoki Péter dalai egytől egyig időtlenek. Csak annyit kértünk az Origo szerkesztőségének tagjaitól, hogy mondjanak olyan slágereket a július 12-én „harcot vesztett” legendától, melyek valamiért kitörölhetetlenül beleégtek a tudatuk legrejtettebb zugaiba.

Szolnoki Péterre emlékezünk
Szolnoki Péter temetése hétfő délután lesz a biatorbágyi temetőben (Fotó: Szabolcs László)

Üzenet Szolnoki Péternek: Köszönjük, hogy voltál nekünk!

Holnaptól
A Bon-Bon egyik első nagy sikere. Jól bemutatja a zenekar indulását és Szolnoki Péter karakteres hangját.

Köszönöm, hogy vagy nekem

A Bon-Bon együttes egyik legismertebb szerelmes dala. Sokak szerint ez lett Szolnoki Péter védjegye. Halála után több pályatársa is ezzel a dallal búcsúzott tőle.

Valami Amerika 

Az azonos címmel készült kultikus mozi főcímdala. A Bon-Bon pályafutásának egyik legnagyobb slágere lett. 

Szolnoki Péter hangja minden dalszövegnek valódi, tapintható formát adott

A sexepilem

Az egyik legtöbbet játszott Bon-Bon-sláger a 2000-es évekből. Jól tükrözi az együttes könnyedebb, popos oldalát.

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+1, vagyis a kakkuktojás: Valamilyen Marika

Csak a legnagyobbakat illeti meg az a kegy, hogy az Irigy Hónaljmirigy „bohócai” a szájukra vegyék. Szolnoki Péter így emelkedett a halhatatlanok sorába.

 

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