Szolnoki Pétertől búcsúzunk: az örökkévalóságnak énekelt

Slágerein keresztül a teljesség igénye nélkül mutatjuk most be Szolnoki Péter zenei életútját. Az apropó pedig aligha lehetne szomorúbb, hiszen ma, vagyis hétfőn kísérjük utolsó útjára a zenész-énekest, akit a szakma és a közvélemény is csak így hívott: A HANG...Összeállításunkban az időrendiséget nem vettük figyelembe, hiszen Szolnoki Péter dalai egytől egyig időtlenek. Csak annyit kértünk az Origo szerkesztőségének tagjaitól, hogy mondjanak olyan slágereket a július 12-én „harcot vesztett” legendától, melyek valamiért kitörölhetetlenül beleégtek a tudatuk legrejtettebb zugaiba.

Szolnoki Péter temetése hétfő délután lesz a biatorbágyi temetőben (Fotó: Szabolcs László)

Üzenet Szolnoki Péternek: Köszönjük, hogy voltál nekünk!

Holnaptól

A Bon-Bon egyik első nagy sikere. Jól bemutatja a zenekar indulását és Szolnoki Péter karakteres hangját.

Köszönöm, hogy vagy nekem

A Bon-Bon együttes egyik legismertebb szerelmes dala. Sokak szerint ez lett Szolnoki Péter védjegye. Halála után több pályatársa is ezzel a dallal búcsúzott tőle.

Valami Amerika

Az azonos címmel készült kultikus mozi főcímdala. A Bon-Bon pályafutásának egyik legnagyobb slágere lett.

Szolnoki Péter hangja minden dalszövegnek valódi, tapintható formát adott

A sexepilem

Az egyik legtöbbet játszott Bon-Bon-sláger a 2000-es évekből. Jól tükrözi az együttes könnyedebb, popos oldalát.

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Jött sok-sok őrült év, minden percünk gyorsan telt.

Sajnos elmúlt már. Azt hiszem, hogy nem vigyáztam jól rád.

+1, vagyis a kakkuktojás: Valamilyen Marika

Csak a legnagyobbakat illeti meg az a kegy, hogy az Irigy Hónaljmirigy „bohócai” a szájukra vegyék. Szolnoki Péter így emelkedett a halhatatlanok sorába.