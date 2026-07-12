Mint arról korábban beszámoltunk, tragédia rázta meg az országot vasárnap reggel. A Bon-Bon zenekar Facebook-oldalán tudatta a szívszorító hírt, hogy az ikonikus énekes-dalszerző, Szolnoki Péter elhunyt. Néhány hete még arról szóltak a hírek, hogy Szolnoki Péter betegsége miatt kórházba került, így a rajongók és kollégák együtt imádkoztak a felépüléséért, de sajnos az állapota nem javult, és végül a szervezete feladta a harcot. És bár a zenész nem mindennapi örökséget hagyott, hiánya betölthetetlen űrt hagyott hátra. Kollégái, barátai sorra emlékeznek meg róla. Pont úgy, mint kedvenc magyar futballcsapata, az Újpest is.

Szolnoki Péterre emlékezett az Újpest is. Fotó: Takács József/Észak-Magyarország

Szolnoki Péterre emlékezett az Újpest is

Soha nem feledünk

- írta hivatalos Facebook-oldalán a fővárosi lila-fehér klub.

Szolnoki Péter aktív szerepet vállalt a klub indulója, a "Mindig Újpest" kezdetű dal megírásában, és megalkotásában. A hazai mérkőzések alkalmával a stadionban is felcsendülő klubhimnuszban többek között az ő hangja is hallható, írja a Blikk.

Ahányszor csak felcsendülnek a jól ismert lila-fehér dallamok a Megyeri úton, ahányszor csak megdobban a szívünk a stadionban, és zúg a tábor a lelátón, valójában Peti lelke él tovább bennünk. Az ő hangja adott erőt a hithez, az ő előadása tette a klubhimnuszt valódi, lüktető imádsággal felérő hitvallássá. Amikor azt énekelte, hogy "Mindig Újpest, örök Újpest, a szívem másé soha nem lesz", abban benne volt az ő egész lénye, az a tiszta szenvedély, ami naggyá tette őt

- búcsúzott tőle Curtis is, az egyik legnagyobb hazai Újpest-szurkoló.