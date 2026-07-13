"Amikor először szólítottalak Apunak" - könnyfakasztóan búcsúztak Szolnoki Pétertől

Megrázó hírt közöltek a minap, miszerint elhunyt Szolnoki Péter. A Bon-Bon legendás frontembere mindössze 56 éves volt, amikor egy súlyos betegséget követően örökre lehunyta a szemét. A tragédia bejelentése után sorra érkeztek a tisztelgések, mind a rajongók, mind pedig a hírességek részéről, akiket egyaránt megrázott az énekes elvesztése. Veréb Tamás nemrég a közösségi oldalán rótta le a kegyeletét, egy közös fotó és egy megható emlék felelevenítésével - vette észre a Blikk.

Szolnoki Péter halála mélyen megrázta az országot / Fotó: MW Bulvár

Drága "Apu"! Egész nap keresem a szavakat. Látom, hogy milyen sokan írnak Rólad. Képeket, videókat nézek és mindegyiken olyan vagy, mint amilyen mindig is voltál nekem: szakmai és emberi példakép. Olyan EMBER, amiből száz évente, ha születik egy

- kezdte az énekes, majd kiemelte, mennyire dühítő, amikor egyszerűen nem lehet mást ismételgetni, csak azt: miért mindig a jók mennek el ennyire hamar?

Emlékszem, milyen jót nevettünk amikor először szólítottalak Apunak. Azt hiszem, jólesett Neked, mert belül talán érezted: nem pimaszságból szólítalak így, hanem azért, mert olyan sok mindenben szeretnék hasonlítani Rád. Aztán a név megmaradt, persze a tisztelet és a szeretet is, ami nem ér ám véget csak azért, mert Te most máshová költöztél. Veled olyan könnyű volt nevetni. Nagyon hiányzol, Barátom. Legyen könnyű az utad

- tette hozzá Veréb Tamás.

A rendőrség is gyászolja Szolnoki Pétert

A Magyar Rendőrség Facebook-oldalán is megemlékeztek az elhunyt énekesről, akit kifejezetten szoros szálak fűztek a hatósághoz.

Fájó szívvel búcsúzunk Szolnoki Pétertől, aki - az 1990-es évek elejétől - húsz évig a Magyar Rendőrség Zenekarának is tagja volt

- árulták el a bejegyzésükben.