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szolnoki péter

Bejelentette a Bon-Bon sztárja: ekkor búcsúztatják Szolnoki Pétert

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Súlyos betegségben hunyt el a Bon-Bon együttes énekese. Zenésztársa, Török Tamás most elárulta, hogy mikor vesznek végső búcsút Szolnoki Pétertől.
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szolnoki péterBon-Bontörök tamás

Mint arról korábban beszámoltunk, a Bon-Bon együttes tagja, Szolnoki Péter súlyos betegségben vesztette életét. Családja közleményét zenésztársa, Török Tamás osztotta meg, aki most azt is elárult, mikor vesznek végső búcsút az ikonikus énekestől.

Szolnoki Péter
Szolnoki Péter súlyos betegség következtében hunyt el.
Fotó: Takács József/Észak-Magyarország

Végső búcsút vesznek Szolnoki Pétertől

Kedves Barátok, Zenésztársak, Rajongók

Ezúton értesítünk mindenkit, hogy Szolnoki Péter búcsúztatása 2026.07.27-én, hétfőn, 15:00 órakor lesz a biatorbágyi katolikus temetőben (Cím: 2051. Biatorbágy, Bajcsy-Zsilinszky utca, Rezeda utca-Kamilla utca-Bajcsy-Zsilinszky utca határolja).

Kérjük mindazokat, akik szerették Petit, tisztelték a tehetségét, és akiket megérintett a hangja, hogy kísérjék el őt utolsó útjára egy szál fehér virágot magukkal hozva

- írta az együttes Facebook-oldalán.

A zenész a Leszállt az éj című daluk soraiból idézett a poszt végén.

Ne szégyelld, ha érzed, hogy fáj!

De értsd meg: nem kell, hogy sírj ezután!

Hogyha felnéz el az égre, hidd el az éppen elég!

 

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