Bejelentette a Bon-Bon sztárja: ekkor búcsúztatják Szolnoki Pétert

Mint arról korábban beszámoltunk, a Bon-Bon együttes tagja, Szolnoki Péter súlyos betegségben vesztette életét. Családja közleményét zenésztársa, Török Tamás osztotta meg, aki most azt is elárult, mikor vesznek végső búcsút az ikonikus énekestől.

Szolnoki Péter súlyos betegség következtében hunyt el.

Fotó: Takács József/Észak-Magyarország

Végső búcsút vesznek Szolnoki Pétertől

Kedves Barátok, Zenésztársak, Rajongók Ezúton értesítünk mindenkit, hogy Szolnoki Péter búcsúztatása 2026.07.27-én, hétfőn, 15:00 órakor lesz a biatorbágyi katolikus temetőben (Cím: 2051. Biatorbágy, Bajcsy-Zsilinszky utca, Rezeda utca-Kamilla utca-Bajcsy-Zsilinszky utca határolja). Kérjük mindazokat, akik szerették Petit, tisztelték a tehetségét, és akiket megérintett a hangja, hogy kísérjék el őt utolsó útjára egy szál fehér virágot magukkal hozva

- írta az együttes Facebook-oldalán.

A zenész a Leszállt az éj című daluk soraiból idézett a poszt végén.