„Drágáim, a sürgősségin vagyok...” – sztrók gyanújával szállították kórházba az ismert tévésztárt

Rochelle Anthony, The Apprentice egykori szereplője elárulta, hogy feltételezett sztrók miatt kórházba szállították. A BBC üzleti vetélkedőjének 2023-as évadában szereplő Anthony a sürgősségi osztályon készült kórházi ágyáról osztotta meg a hírt.

Sztrók gyanújával került kórházba az ismert tévésztár (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

Sztrók gyanújával került kórházba az ismert tévésztár

Anthony egy olyan fotót tett közzé magáról, amelyen orvosi műszerekre csatlakoztatva látható, és elmondta, hogy kórházba kellett szállítani, miután hirtelen elvesztette teste egyik oldalának mozgásképességét, beleértve az egyik karját és lábát is. Ezt írta:

Drágáim, a sürgősségin vagyok, mert felmerült a sztrók gyanúja. Nagyon sajnálom azokat az ügyfeleket, akiknek át kell ütemeznem az időpontját! Kérlek, legyetek türelemmel. A stressz és a trauma valóban komoly kiváltó okai lehetnek súlyos egészségügyi problémáknak. Jelenleg nem tudom használni a bal lábamat és a bal karomat.

Hozzátette, hogy a felépülése alatt nem fogja használni a telefonját, és arra kérte azokat, akik kapcsolatba szeretnének lépni vele, hogy az üzleti fiókján keresztül keressék, ahol valaki válaszol majd nekik.

Ez nem az első alkalom, hogy Anthony egészségügyi problémáról tájékoztatja követőit. A sztár korábban a 2024-ben átélt egészségügyi vészhelyzetéről is beszámolt. Elárulta, hogy heteken át kínzó fájdalmaktól szenvedett, mígnem megállapították, hogy epekövei vannak, amelyek elakadtak az epevezetékében.

A kövek méretük miatt nem tudtak természetes úton távozni, ezért szakorvosi beavatkozásra volt szükség az eltávolításukhoz. Mindez annak ellenére történt, hogy az előző évben már átesett egy műtéten, amely során eltávolították az epehólyagját és 19 epekövét – írja a Mirror.