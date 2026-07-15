T. Danny elárulta, kit hívott fel élete legsötétebb időszakaiban

T. Danny az EFOTT-on vett részt Kiss V. Balázs illuzionista különleges mutatványában. Az énekesnek arra az emberre kellett gondolnia, akit a nehéz időszakaiban bármikor felhívhatott telefonon, az illuzionista pedig papírra írta a titokzatos személy nevét.

Illuzionosta fedte fel T. Danny titkát

Fotó: MediaWorks

Titokzatos személy nevét csalta elő T. Danny elméjéből az illuzionista

Kiss V. Balázs illuzionista egy fesztivál backstage-ében lepte meg T. Dannyt, majd egy személyes gondolatkísérletre kérte a híres énekest. Azt mondta neki, válassza ki telefonja névjegyzékéből azt az embert, akit a legnehezebb és legsötétebb időszakaiban is bármikor felhívhatott.

T. Danny nem árulta el előre, kire gondolt. Kiss V. Balázs néhány pillanatig figyelte az énekest, majd papírra írt egy nevet. Ezután arra kérte T. Dannyt, hogy hangosan is nevezze meg a titokzatos személyt.

Az énekes ugyanazt a nevet mondta ki, amelyet az illuzionista korábban leírt. T. Danny láthatóan meglepődött azon, hogy Kiss V. Balázs eltalálta a számára fontos ember nevét. A magánéleti titok és az énekes reakciója a róluk készült videóban látható – derül ki az Astoria Agency ügynökség sajtóközleményéből.

Új részletek szivárogtak ki T. Danny állapotáról

Egyre több részlet lát napvilágot T. Danny állapotáról és orrműtétjéről, miután az énekes maga is beszélt arról, hogy rekonstrukciós beavatkozás vár rá. Az ügy nemcsak a rajongókat, hanem a szakmai köröket is foglalkoztatja, hiszen nem klasszikus esztétikai műtétről, hanem összetett helyreállításról van szó. A történet hátteréről plasztikai sebész is megszólalt, aki a folyamat lehetséges orvosi oldalát is értelmezte.

T. Danny új szerepben tér vissza – megrázó vallomást tett az újrakezdésről

Új szerepben láthatják hamarosan a nézők az egyik legnépszerűbb hazai előadót. T. Danny szerint most egy olyan időszak kezdődhet az életében, amelyben ismét megtalálhatja azt a motivációt és lendületet, amely korábban a sikereihez segítette.