Kitálalt a Megasztár kulisszatitkairól T. Danny: keményen meghúzta a határokat a versenyben

Fel-alá sétáló énekesek, a stúdióból kiszűrődő produkciók zaja és a fokozott feszültség egyértelművé teszik, a Megasztár kilencedik évadának a tábor szakaszában már egyetlen apró hiba is a kiesést jelentheti a versenyzőknek. Az Origo stábja a TV2 ősszel induló showjának forgatásán járt, ahol a színpadi drámák mellett a kulisszák mögötti legőszintébb pillanatokat is elcsíptük. Itt ültünk le beszélgetni a mesterként idén debütáló T. Dannyvel, aki magabiztossággal és lelkesedéssel mesélt az új szerepéről és az elvárásokról.
T. Danny nem érzi magán a nyomást
Bár a zsűri feladatkör óriási empátiát követel meg, a fiatal zenész igyekszik meghúzni a határokat és nem hajlandó teljesen magára venni a tehetségek esetleges kudarcát, amellett, hogy a legjobb tudása szerint támogatja majd az előmenetelüket. Úgy érzi, a döntés és a súly nem kizárólag az ő vállát nyomja.
Úgy gondolom, a felelősség teljes mértékben nem az én kezemben van, hanem javarészt a versenyzőkében, hiszen én és a zsűritársaim az ő produkciójukat és teljesítményüket fogjuk értékelni. Ha ők maguk nem tesznek meg eleget a sikerért, mi önmagában kevesek vagyunk ahhoz, hogy megváltoztassuk a sorsukat. Persze, minden feltételt igyekszünk megteremteni számukra, hogy a legjobbat hozzák ki magukból
– jelentette ki Telegdy Dániel. Bár természetesen a segítő szándék vezérli, a kiesők miatt nem fog otthon álmatlanul virrasztani. Elárulta, hogy ami a stúdióban történik, az számára ott is marad, nem akar ezen rágódni. Egyszerűen igyekszik elfogadni, ha jól, és azt is, ha rosszul dönt – legyen szó akár a tévéműsorról, akár a kinti, hétköznapi életéről.
Száz százalékos fókusz és profi csapat
A feszített munkatempó és a megterhelő forgatási napok ellenére a népszerű előadó kirobbanó formában van. A saját mentális állapotáról így nyilatkozott:
Kipihenten érkeztem a műsorba, száz százalékos vagyok fejben, nagyon jól érzem magam
– jelentette ki. A színfalak mögötti feszültségek és az elkerülhetetlen viták sem zökkentik ki a nyugalmából, hiszen a zeneiparban szerzett tapasztalatai felvértezték a nehezebb helyzetekre is: „Mindig van hová fejlődni, biztosan nekem is, de alapvetően jó konfliktuskezelő vagyok, az évek megedzettek” – vallotta be.
A csapattársakkal és a mesterekkel való közös munkát is kifejezetten élvezi, a háttérben zajló dinamikáról pedig lelkesen mesélt: „Ez egy szuper csapat! Többen régóta ismerjük egymást, aki pedig nem ismerte a többieket, az most megismerte. Nagyon jól tudunk együttműködni a különbözőségek ellenére.”
Mi lett volna, ha a 20 éves önmaga jelentkezik?
Adódott a kérdés, vajon meddig jutott volna el ebben a kemény küzdelemben a húszéves önmaga, ha most lépne a kamerák elé. Dani nem szerénykedett, amikor a múltbéli énjét kellett értékelnie: „Eljutott volna sokáig! Nem tudom, meddig, de biztosan továbbjutó lett volna nálam, mert az akkori önmagam is nagyon akarta a sikert, mindent megtett az akkori énem a sikerért”– szögezte le. Végezetül arra is fény derült, hogy mit keres igazán a színpadra lépő tehetségekben. Amikor arról kérdeztük, a technikai tudás vagy a lehengerlő kisugárzás számít-e jobban, kendőzetlen választ adott: „A tökéletes énekes és a jó előadó között nem tudok dönteni, én a kettő közötti tartományban hiszek. Kell egy kicsi ebből és kell egy kicsi abból is.”