Kitálalt a Megasztár kulisszatitkairól T. Danny: keményen meghúzta a határokat a versenyben

Fel-alá sétáló énekesek, a stúdióból kiszűrődő produkciók zaja és a fokozott feszültség egyértelművé teszik, a Megasztár kilencedik évadának a tábor szakaszában már egyetlen apró hiba is a kiesést jelentheti a versenyzőknek. Az Origo stábja a TV2 ősszel induló showjának forgatásán járt, ahol a színpadi drámák mellett a kulisszák mögötti legőszintébb pillanatokat is elcsíptük. Itt ültünk le beszélgetni a mesterként idén debütáló T. Dannyvel, aki magabiztossággal és lelkesedéssel mesélt az új szerepéről és az elvárásokról.

T. Danny Megasztárban való szereplését rengeteg rajongó várja már (Fotó: Bors)

T. Danny nem érzi magán a nyomást

Bár a zsűri feladatkör óriási empátiát követel meg, a fiatal zenész igyekszik meghúzni a határokat és nem hajlandó teljesen magára venni a tehetségek esetleges kudarcát, amellett, hogy a legjobb tudása szerint támogatja majd az előmenetelüket. Úgy érzi, a döntés és a súly nem kizárólag az ő vállát nyomja.

Úgy gondolom, a felelősség teljes mértékben nem az én kezemben van, hanem javarészt a versenyzőkében, hiszen én és a zsűritársaim az ő produkciójukat és teljesítményüket fogjuk értékelni. Ha ők maguk nem tesznek meg eleget a sikerért, mi önmagában kevesek vagyunk ahhoz, hogy megváltoztassuk a sorsukat. Persze, minden feltételt igyekszünk megteremteni számukra, hogy a legjobbat hozzák ki magukból

– jelentette ki Telegdy Dániel. Bár természetesen a segítő szándék vezérli, a kiesők miatt nem fog otthon álmatlanul virrasztani. Elárulta, hogy ami a stúdióban történik, az számára ott is marad, nem akar ezen rágódni. Egyszerűen igyekszik elfogadni, ha jól, és azt is, ha rosszul dönt – legyen szó akár a tévéműsorról, akár a kinti, hétköznapi életéről.

Száz százalékos fókusz és profi csapat

A feszített munkatempó és a megterhelő forgatási napok ellenére a népszerű előadó kirobbanó formában van. A saját mentális állapotáról így nyilatkozott:

Kipihenten érkeztem a műsorba, száz százalékos vagyok fejben, nagyon jól érzem magam

– jelentette ki. A színfalak mögötti feszültségek és az elkerülhetetlen viták sem zökkentik ki a nyugalmából, hiszen a zeneiparban szerzett tapasztalatai felvértezték a nehezebb helyzetekre is: „Mindig van hová fejlődni, biztosan nekem is, de alapvetően jó konfliktuskezelő vagyok, az évek megedzettek” – vallotta be.