Tallós Rita motorbalesete után drámai fordulat történt: a színésznő családjánál betelt a pohár

Tallós Rita kora ellenére egy igazi örökmozgó, energiáját és lendületét sokszor még a fiatalok is irigylik, ennek ellenére lánya, Barbinek Paula folyton aggódik érte. Persze a fiatal színésznő imádja, hogy édesanyja még az Ázsia Expressz 2025-ös évadát is bevállalta vele, ahol csaknem a győzelmet is sikerült elhozniuk, de azt már kevésbé tolerálja, hogyha valamelyik őrült hobbija miatt megsérül. Így van ez Tallós Rita motorbalesetével is, ahol a bokáját szegte, ezért a család komoly döntésre jutott, ez viszont a 65 éves színésznőnek nem igazán tetszik.

Tallós Rita lábsérülése óta a családja nagyon fél az újabb balesetektől, ezért nem engedik többet motorozni (Fotó: MW Bulvár)

Tallós Rita többé nem motorozhat

Tallós Rita lánya szintén él-hal a motorozásért, bár nem olyan régen ő maga is ijesztő balesetet szenvedett a saját járgányával, így Barbinek Paula cseppet sem örül, hogy édesanyja mai napig bármikor képes motorra pattanni. Éppen ezért, egy újabb baleset megelőzéseképpen most a családdal arra az elhatározásra jutottak, hogy Ritának meg kell szabadulnia a kétkerekűtől, de ő természetesen egyáltalán nem rajong az ötletért.

A családom most közölte, hogy el kell adnom a motorom, mert már nem hagyják, hogy használjam, úgyhogy ennek vége van. Próbálkozom még egy kicsit, hogy rábeszéljem őket arra, hogy csak a városban járhassak vele, de nagyon nem akarják, úgyhogy valószínűleg nem fog sikerülni. Annyira aggódnak, hogy azt mondták, most már be kell fejeznem

– árulta el az Origónak csalódottan a színésznő.

Tallós Rita és Barbinek Paula még az Ázsia Expresszt is bevállalták együtt (Fotó: MW)

Tallós Rita családja fellélegezhet?

Tallós Rita balesete óta begipszelt lábbal éli a mindennapokat, de ha minden jól megy, a napokban ettől megszabadulhat, elárulta, meg sem áll majd a vízpartig, ahol végre kipróbálhatja új kajakját. Szóval úgy tűnik, a család nem dőlhet hátra nyugodtan.

„Ahogy eltörtem a bokámat, másnap hozták az új kétszemélyes kajakot, és az itt áll most a kertben, mert nem tudom használni, amíg le nem kerül a gipsz a lábamról. De amint ez megtörténik, azonnal megyek és kipróbálom” – mesélte.

„Szóval ugyan eladom a motort, de olyan hobbijaim vannak, amiknél bármikor történhet baleset. Folyamatosan edzek, nyáron kajakozok, teniszezek, télen pedig síelek, így soha nincs garancia a biztonságra” – tette hozzá viccelődve.