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Tankcsapda

Megrázó vallomást tett a Tankcsapda: A színpad előtt érkezett a tragikus hír, mégis végigjátszották a koncertet

29 perce
Olvasási idő: 7 perc
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A rajongók többnyire csak azt látják, ami a reflektorok alatt történik. A Tankcsapda tagjai azonban most olyan kulisszatitkokat árultak el, amelyek mögött komoly lelki erő húzódik meg.
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TankcsapdaLukács LászlóŐszinte vallomásFejes Tamás

Kevés magyar zenekar mondhatja el magáról, hogy több mint három évtizeden át folyamatosan telt házak előtt koncertezik, generációkat köt össze, és még ma is az ország egyik legnépszerűbb rockbandája. A Tankcsapda története azonban korántsem csak sikerekről, aranylemezekről és hatalmas fesztiválokról szól. Fejes Tamás és Lukács László őszintén meséltek arról, milyen árat kellett fizetniük azért, hogy évtizedeken át a színpadon maradhassanak.

A Tankcsapda zenekar tagjai őszintén beszéltek életük megrázó pillanatairól.
A Tankcsapda zenekar tagjai: Fejes Tamás és Lukács László őszintén beszélt az elmúlt 38 évről (Fotó: Tumbász Hédi)

„Így nőnek fel a gyerekeink” – A Tankcsapda őszinte vallomása

A zenekar ikonikus tagjai Fejes Tamás és Lukács László a Bazu Interviews csapata által, egy interjú keretein belül voltak faggatva. A beszélgetés során olyan személyes történeteket osztottak meg, amelyekről eddig csak kevesen tudtak. Tamás megrázó őszinteséggel idézte fel pályafutásuk egyik legnehezebb időszakát, amikor a magánéleti tragédiák sem állíthatták meg a zenekart.

Volt olyan, hogy Laci aznap tudta meg, amikor színpadra mentünk, hogy meghalt az apukája. Nekem meg, amikor a fateromat temették, aznap már koncerteztem. Nekünk ettől függetlenül a maximumot kell nyújtani, ez ezzel a szakmával jár. Mi ezt a szakmát választottuk, így élnek velünk emberek, így nőnek fel a gyerekeink, ez egy ilyen közeg, ehhez hozzá kell szokni.

Lukács László szerint már az is óriási eredmény, hogy ennyi év után még mindig aktív, sikeres zenekarként beszélhetnek magukról.

A Tankcsapda gitárosai a magánéleti problémák mellett is mindig beleéléssel játszanak a koncerten.
A Tankcsapda már közel 40 éve sikeres zenekarként működik (Fotó: Veres Nándor/MTI Fotószerkesztőség)

Szerintem önmagában az, hogy mi arról beszélhetünk, hogy mi mind a mai napig egy aktív, sikeres zenekar vagyunk, egy olyasfajta kihívás volt, amiben senki nem hitt. Amire mindenki csak legyintett, hogy persze, majd ti lesztek a híres rockzenekar Magyarországról.

A mondatok jól mutatják, milyen hosszú utat jártak be. A debreceni próbatermektől egészen a világ másik feléig jutottak. Fejes Tamás büszkén mesélt arról is, hogy a Tankcsapda olyan helyeken léphetett fel, amelyek gyerekkorukban még elérhetetlen álomnak tűntek.

Legnagyobb sikereink közé tartozik, hogy Amerikában és Ausztráliában is turnéztunk. Többször játszottunk olyan helyeken, ahol gyerekkorunkban csak egy álom volt, hogy oda eljussunk, például a Whisky A Go Go-ba Hollywoodban.

Nem ez volt azonban az egyetlen emlékezetes koncertjük. Nemrég a Tankcsapda ismét bebizonyította, hogy még ennyi év után is képes meglepni a rajongókat. Egy nagyszabású fellépésükre például helikopterrel érkeztek, ami óriási visszhangot váltott ki, és jól mutatta, hogy a zenekar ma is szeret látványos megoldásokkal készülni a közönség számára.

@bazu.interviews Bazu Podcast YouTubeon! Még mindig elképesztő, hogy kikkel van lehetőségünk beszélni. Természetesen felismertük a Tankcsapdát:) viszont minden videónk ugyan úgy kezdődik, amikor ismerjük az embereket, akkor is úgy kérdezünk, mintha semmit sem tudnánk, azt vettük észre, hogy így lehet eljutni a legérdekesebb történetekig és így illenek bele a megszokott videóink közé. Mi mindig keressük az ismeretlen mindennapi hősöket, néha találkozunk ismertekkel is:) Elképesztően köszönjük a Tankcsapda idejét és gondolatait🙏. Legyenek nagy céljaid, mert igenis eléred őket, ha dolgozol értük! #bazuinterviews ♬ eredeti hang - Bazu Interviews

 

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