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esküvő

Hatalmas veszteség érte Taylor Swiftet, az esküvője alatt történt a tragédia

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Az énekesnő a napokban mondta ki a boldogító igent. Mialatt azonban sor került a menyegzőre, Taylor Swift egykori tanára elvesztette a rákkal vívott küzdelmet.
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esküvőénekesnőTaylor Swiftveszteségtragédia

A minap érkezett a hír, hogy hivatalosan is férj és feleség lett Taylor Swift és Travis Kelce. A szerelmesek pénteken mondták ki a boldogító igent a New York-i Madison Square Gardenben egy mesébe illő szertartás keretein belül, amelyet már most az évszázad esküvőjeként emlegetnek. Mialatt azonban a popsztár élete legszebb pillanatát ünnepelte, nagy veszteség is érte, miután elhunyt egy korábbi tanára a Nashville-i Hendersonville High Schoolból. Kirk Schwabe - aki büntető igazságszolgáltatást tanított az iskolában, majd később biztonsági őrként is dolgozott —, pénteken hunyt el a veserák ellen folytatott küzdelem után, 69 éves korában.

HOLLYWOOD, CALIFORNIA - MARCH 26: Taylor Swift attends the 2026 iHeartRadio Music Awards at Dolby Theatre on March 26, 2026 in Hollywood, California. Frazer Harrison/Getty Images/AFP (Photo by Frazer Harrison / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Az esküvője napján érte veszteség Taylor Swiftet / Fotó: FRAZER HARRISON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az esküvője napján érte veszteség Taylor Swiftet

Schwabe lánya, Sarah Gordon csütörtökön osztotta meg, hogy az édesapját egy hospice-ba szállították, miután az egészségi állapota drasztikusan romlani kezdett. 

Ha ismered az apámat, akkor tudod jól, hogy mindenbe, amit csinált, a szívét-lelkét beleadta. Imádott  tanítani és nagyon szerette a diákjait

- tette hozzá Sarah, mialatt egy fotót is megosztott, amelyen az édesapja Taylor Swift társaságában látható. Ez még akkor készült róluk, amikor megjelent az énekesnő 2006-os debütáló albuma, a „Taylor Swift”.

Schwabe egyébként rendőrként dolgozott Chicagóban, mielőtt büntetőjogi oktató lett volna: 2004 és 2006 között tanította Swiftet, és ezután is közel maradtak egymáshoz. Nem sokkal a halála előtt a férfi kijelentette, úgy véli, egykori tanítványa megtalálta a számára megfelelő partnert Kelcében.

Bízom Taylor ítélőképességében. Ő tudja, mi a legjobb neki

 – mondta el Schwabe a The Telegraphnak adott, július 2-án megjelent interjúban.

Taylor Swift és Travis Kelce pénteken házasodtak össze egy sztárokkal teli ceremónián, amelyet Adam Sandler vezetett le, és bár Schwabe már nem érhette meg az esküvőt, a családja úgy nyilatkozott, továbbra is nagyon büszke volt az énekesnő sikerére, és örült a pár boldogságának - írja a Page Six.

 

 

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