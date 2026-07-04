Akár a mesékben: összeházasodott Taylor Swift és Travis Kelce

Hivatalosan is összekötötte az életét Taylor Swift és szerelme, Travis Kelce - erősítette meg a People magazinnak az énekesnő képviselője. A popsztár és a 36 éves, amerikaifutball-játékos július 3-án, pénteken házasodott össze egy elegáns ceremónia keretében a New York-i Madison Square Gardenben, ahol már a héten elkezdődtek a munkálatok, és a dekorációk felhelyezése.

Összeházasodott Taylor Swift és Travis Kelce / Fotó: DAVID EULITT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Összeházasodott Taylor Swift és Travis Kelce

Mint kiderült, a párnak nem voltak koszorúslányai, sem vőfélyei: a testvéreik, Austin Swift és Jason Kelce töltötték be a tanúk szerepét, míg a szertartást a komikus színész, Adam Sandler vezette le. Miután a szerelmeseket férjjé és feleséggé nyilvánították, az aréna előtti óriásplakátokon is bejelentették az örömteli hírt.

A nagy napon a családtagok mellett számtalan A-listás sztár is jelen volt: úgy, mint Gigi Hadid, Bradley Cooper, Dakota Johnson, Mariska Hargitay, Peter Hermann, Ed Sheeran, éCherry Seaborn, Ellie Goulding, Benson Boone, Maren Morris, Miranda Lambert, Brad Paisley, Kimberly Williams-Paisley, Hugh Grant, Karlie Kloss, Joshua Kushner, Zoë Kravitz, Ethan Hawke, Jimmy Fallon és Tommy Hilfiger.

It's official! 🤍💍🥂 Taylor Swift and Travis Kelce are in their newlyweds era. MSG confirmed the news with a massive sign that read, “JUST&T MARRIED!”



🎥: Christopher Sadowski / New York Post pic.twitter.com/gcHFYYOsFB — New York Post (@nypost) July 3, 2026

Taylor Swift és Travis Kelce egyébként 2023-ban kezdett randevúzni egymással, majd 2025 augusztusában jegyezték el egymást, amit egy közös Instagram-bejegyzésben erősítettek meg.