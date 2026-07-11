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Emlékszik még rájuk? Így néznek ki a régi kedvenc telenovelláink sztárjai

1 órája
Olvasási idő: 10 perc
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A régi szappanoperák sztárjai között ott vannak a Vad angyal, a Rabszolgasors, a Marimar, az Esmeralda és a Betty, a csúnya lány című sorozatok egykori kedvencei is. A latin-amerikai telenovellák egykor a délutáni tévéműsor meghatározó darabjai voltak, sokan takarítás, főzés vagy pihenés közben követték a nagy szerelmeket és családi intrikákat.
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sorozatvad angyalrabszolgasorsszappanopera

Összeállításunkban olyan legendás telenovellákat idézünk fel, mint a Marimar, a Paula és Paulina, az Esmeralda, a Csacska angyal, a Betty, a csúnya lány, a Vad angyal és a Rabszolgasors. Röviden bemutatjuk, miről szóltak ezek a sorozatok, kik voltak a főhőseik, és mely színészek tették őket emlékezetessé.

Magyar közönség számára is népszerű latin-amerikai telenovellák és ismert szappanoperák: Vad angyal, Rabszolgasors, Esmerald és Marimar szereplői. (A képen Natalia Oreiro és Facundo Arana, a Vad angyal című sorozat emblematikus szereplői)
Magyar közönség számára is népszerű latin-amerikai telenovellák és ismert szappanoperák: Vad angyal, Rabszolgasors, Esmerald és Marimar szereplői. (A képen Natalia Oreiro és Facundo Arana, a Vad angyal című sorozat emblematikus szereplői)
Fotó: Northfoto

Latin-amerikai telenovellák és világszerte népszerű szappanoperák

A régi telenovellák hősei egykor mindennapos vendégek voltak a magyar nappalikban. A szegény Marimar, az önfeláldozó Paulina, a vak Esmeralda, a vadóc Mili és a rabszolgasorsra kárhoztatott Isaura története tele volt szerelemmel, családi titkokkal, árulással és nagy fordulatokkal, a nézők pedig együtt izgultak a főszereplők sorsáért.

Cikkünk folytatódik, sok képpel és fergeteges sorozattal.

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