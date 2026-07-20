Till Attila kopogott be Sofihoz – Egyetlen mondattal örökre megváltoztatta az életét

A közösségi média időről időre igazi kincseket dob fel, most pedig egy olyan TikTok-videó kezdett villámgyorsan terjedni, amely valóságos időutazásra hívja a nézőket. A felvételen nem más látható, mint a mindössze 12 éves Sofi, aki akkor még csak álmodott arról, hogy egyszer az ország egyik legismertebb fiatal előadója lesz. A videó a TV2 egykori Kismenők című műsorának válogatási időszakában készült. Till Attila személyesen érkezett meg Sofi családi házához, hogy közölje vele a hírt: sikerült a válogatás, bekerült a műsorba. Az akkor még fonott hajú, szerény mosolyú kislány először szinte el sem hitte, mi történik vele.

Till Attila Ördög Nórával vezette a Kismenők című tehetségkutató műsort (Fotó: TV2)

Így fogadta Till Attila érkezését a 12 éves Sofi

A megható jelenet ma már egészen más jelentéssel bír. Akkor még senki sem tudhatta, hogy ez a kopogás nem csupán egy televíziós műsorba szóló meghívást jelentett, hanem egy olyan karrier kezdetét, amely azóta egészen új szintre emelte Sofit, aki 2016-ban, 12 éves kislányként így fogadta a TV2 műsorvezetőjének érkezését:

Megláttam Tillát, és néztem, hogy ez itt most mi? Mondtam magamban, hogy úristen eljöttek, akkor bejutottam. A szívem majdnem kiugrott...

Sofival azóta hatalmasat fordult a világ. A tehetségkutató után folyamatosan építette saját zenei pályáját, miközben a közösségi médiában is egyre nagyobb követőtáborra tett szert. Ráadásul egykori párjával, Németh Vinivel a TV2 Ázsia Expressz műsorban is megmérettették magukat. Éveken át tartó kapcsolatuk azonban véget ért, amiről Vini nemrég így nyilatkozott a Plázs Siófoknak adott interjúban:

Sofi exe, Németh Vini szintén énekléssel foglalkozik (Fotó: TV2)

Nem, sajnos már nem vagyunk együtt. Egy csodálatos csaj, egy nagyon király csajszi. A jelen pillanatban az én életem sajnos nem fér össze azzal, hogy egy egészséges párkapcsolatot tudjak létesíteni. Viszont, nagyon szeretem.

Sofi nem csak tehetsége, de baráti társasága miatt is közkedvelt név lett a közösségi médiában: L.L. Junior exe, Frey Timi és Zsigmond Angi oldalán rengeteget láthatjuk. Timinek nemrég ünnepelték a születésnapját, ahol Sofi óriási hangulatot teremtett, másnap pedig már saját klipjének forgatásán állt kamera elé. Frey Timi a Borsnak adott interjújában korábban azt is elmondta, hogy Sofiékkal már egy nagyon összeszokott csapatuk alakult ki, és mindenben segítik egymást. Ki gondolta volna, hogy egy 10 évvel ezelőtt izguló, szerény kislány – akinek majdnem kiugrott a szíve, amikor meglátta Tillát – mára már saját videóklipekkel rukkol elő és százezres nagyságrendű követőtáborral rendelkezik.