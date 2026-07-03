Tom Cruise 64 éves: Ő az a férfi, aki dacol az idővel és fittyet hány a gravitációra

Ő Hollywood egyik legnagyobb élő legendája. Tom Cruise ma ünnepli születésnapját. A háromszoros Golden Globe-díjas színész immár több, mint negyven éve meghatározó alakja a filmvilágnak, és máig képes újra meg újra bebizonyítani, hogy a kor számára csupán egy szám. Születésnapja alkalmából felidézzük pályafutásának legemlékezetesebb pillanatait és azt, hogyan vált generációk egyik legnagyobb akcióhősévé és szívtiprójává.

Hihetetlen, de igaz: Tom Cruise 64 éves lett (Fotó: T.C.D/VISUAL Press Agency/NORTHFOTO)

Tom Cruise négy évtizede lépett be a szupersztárok sorába

Nehéz gyermekkora volt

Kaszkadőr? Minek?

Akcióhősként és drámai színészként is verhetetlen

Házasságai rendre zátonyra futottak.

Tom Cruise volt az a kisfiú, akinek azt mondták: nem lesz belőled semmi

Kevesen tudják, hogy Tom Cruise gyerekkora egyáltalán nem hasonlított egy hollywoodi tündérmesére. Thomas Cruise Mapother IV 1962. július 3-án született. Családja sokat költözött, ő pedig később több interjúban is elmondta: apját erőszakos embernek tartotta. Egy alkalommal úgy fogalmazott, hogy olyan ember volt, „akitől megtanultad, mit ne csinálj”. Emellett diszlexiával is küzdött, ezért az olvasás és a tanulás hosszú éveken át komoly nehézséget jelentett számára. Mindez azonban inkább üzemanyag lett számára, mintsem kifogás. A nyolcvanas évek elején már olyan filmekben tűnt fel, mint a Tapsi Hapsi? Nem. Ő ennél nagyobbat álmodott. Az igazi áttörést a Kockázatos üzlet hozta meg, ahol egyetlen zoknis táncjelenettel örökre beírta magát a popkultúrába. Aztán jött a Top Gun, és a világ hirtelen pilóta szeretett volna lenni. A Koktél után mindenki pultosnak állt volna, az Esőember bebizonyította, hogy Dustin Hoffmannal is felveszi a versenyt, az Egy becsületbeli ügy pedig megmutatta, hogy egy tárgyalóteremben is lehet akkora robbanást okozni, mint egy akciófilmben. Cruise egyszer így fogalmazott a munkájáról:

Imádom, amit csinálok. Kiváltságnak érzem, hogy ezt csinálhatom, és el sem tudom képzelni, hogy mással foglalkozzam.

Ha Tom Cruise neve feltűnik egy stáblistán, a kaszkadőrök kiveszik az éves szabadságukat (Fotó: Photo12 via AFP)

Tom a biztosítótársaságok rémálma

Ha valaki egyszer könyvet ír a biztosítótársaságok rémálmairól, Tom Cruise külön fejezetet kap. A Mission: Impossible sorozatban nem egyszerűen Ethan Huntot alakítja. Gyakran valóban ő lóg egy repülő oldalán, ő ugrik motorral a mélybe, ő kapaszkodik fel a felhőkarcolók üvegfalán és ő maga hajt végre olyan mutatványokat, amikre még a legtapasztaltabb kaszkadőrök is csak akkor mondanak igent, ha történetesen eleve az öngyilkosság gondolata kerülgeti őket. Cruise egy interjúban így magyarázta a különösen veszélyes helyzetekhez fűződő különös vonzalmát:

Gene Kelly-t sem kérdezte meg senki, hogy miért táncol.

Ezzel arra utalt, hogy számára a kaszkadőrmutatványok ugyanúgy a történetmesélés részei, mint egy musicalben a tánc. A jutalom? Több milliárd dolláros mozisiker. A Jerry Maguire romantikus hőse, a Magnólia önimádó motivációs gurujának megformálója, a Vanília égbolt megszállott szerelmese, Az utolsó szamuráj megtört katonája és a Világok harca kétségbeesett apja ugyanaz az ember. Kevés színész tud ennyi különböző arcot hitelesen megmutatni.