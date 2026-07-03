Tom Cruise 64 éves: Ő az a férfi, aki dacol az idővel és fittyet hány a gravitációra

Ő Hollywood egyik legnagyobb élő legendája. Tom Cruise ma ünnepli születésnapját. A háromszoros Golden Globe-díjas színész immár több, mint negyven éve meghatározó alakja a filmvilágnak, és máig képes újra meg újra bebizonyítani, hogy a kor számára csupán egy szám. Születésnapja alkalmából felidézzük pályafutásának legemlékezetesebb pillanatait és azt, hogyan vált generációk egyik legnagyobb akcióhősévé és szívtiprójává.
Tom Cruise négy évtizede lépett be a szupersztárok sorába
- Nehéz gyermekkora volt
- Kaszkadőr? Minek?
- Akcióhősként és drámai színészként is verhetetlen
- Házasságai rendre zátonyra futottak.
Tom Cruise volt az a kisfiú, akinek azt mondták: nem lesz belőled semmi
Kevesen tudják, hogy Tom Cruise gyerekkora egyáltalán nem hasonlított egy hollywoodi tündérmesére. Thomas Cruise Mapother IV 1962. július 3-án született. Családja sokat költözött, ő pedig később több interjúban is elmondta: apját erőszakos embernek tartotta. Egy alkalommal úgy fogalmazott, hogy olyan ember volt, „akitől megtanultad, mit ne csinálj”. Emellett diszlexiával is küzdött, ezért az olvasás és a tanulás hosszú éveken át komoly nehézséget jelentett számára. Mindez azonban inkább üzemanyag lett számára, mintsem kifogás. A nyolcvanas évek elején már olyan filmekben tűnt fel, mint a Tapsi Hapsi? Nem. Ő ennél nagyobbat álmodott. Az igazi áttörést a Kockázatos üzlet hozta meg, ahol egyetlen zoknis táncjelenettel örökre beírta magát a popkultúrába. Aztán jött a Top Gun, és a világ hirtelen pilóta szeretett volna lenni. A Koktél után mindenki pultosnak állt volna, az Esőember bebizonyította, hogy Dustin Hoffmannal is felveszi a versenyt, az Egy becsületbeli ügy pedig megmutatta, hogy egy tárgyalóteremben is lehet akkora robbanást okozni, mint egy akciófilmben. Cruise egyszer így fogalmazott a munkájáról:
Imádom, amit csinálok. Kiváltságnak érzem, hogy ezt csinálhatom, és el sem tudom képzelni, hogy mással foglalkozzam.
Tom a biztosítótársaságok rémálma
Ha valaki egyszer könyvet ír a biztosítótársaságok rémálmairól, Tom Cruise külön fejezetet kap. A Mission: Impossible sorozatban nem egyszerűen Ethan Huntot alakítja. Gyakran valóban ő lóg egy repülő oldalán, ő ugrik motorral a mélybe, ő kapaszkodik fel a felhőkarcolók üvegfalán és ő maga hajt végre olyan mutatványokat, amikre még a legtapasztaltabb kaszkadőrök is csak akkor mondanak igent, ha történetesen eleve az öngyilkosság gondolata kerülgeti őket. Cruise egy interjúban így magyarázta a különösen veszélyes helyzetekhez fűződő különös vonzalmát:
Gene Kelly-t sem kérdezte meg senki, hogy miért táncol.
Ezzel arra utalt, hogy számára a kaszkadőrmutatványok ugyanúgy a történetmesélés részei, mint egy musicalben a tánc. A jutalom? Több milliárd dolláros mozisiker. A Jerry Maguire romantikus hőse, a Magnólia önimádó motivációs gurujának megformálója, a Vanília égbolt megszállott szerelmese, Az utolsó szamuráj megtört katonája és a Világok harca kétségbeesett apja ugyanaz az ember. Kevés színész tud ennyi különböző arcot hitelesen megmutatni.
Három házasság, számtalan pletyka és egy örök rejtély
Ha Tom Cruise magánéletéből sorozat készülne, valószínűleg legalább nyolc évadot megélne. Első felesége Mimi Rogers volt, aki 1987-ben ment hozzá. A házasság három év után véget ért, de sokan úgy tartják, ekkor került közel a szcientológiához. 1990-ben következett Nicole Kidman. Hollywood álompárjaként ünnepelték őket. Együtt forgatták a Mint a villám és a Tágra zárt szemek című filmeket, két gyermeket fogadtak örökbe, majd 2001-ben váratlanul elváltak. A szakítás máig az egyik legtöbbet találgatott hollywoodi történet. Később Penélope Cruzzal alkotott egy párt, majd jött Katie Holmes. Esküvőjük 2006-ban szinte királyi eseménynek számított, lányuk, Suri születése pedig hetekig uralta a bulvárlapok címlapjait. A házasság hat év után ért véget, és ez volt az a válás, amely talán a legtöbb kérdést hagyta maga után. Cruise mindeközben soha nem veszítette el azt a tulajdonságát, amely miatt egyszerre csodálják és értetlenkedve figyelik. Ő ugyanis még mindig úgy dolgozik, mintha minden filmje az első lenne. Talán ezért működik még mindig a varázslat. Hiszen, amikor egy moziplakáton feltűnik Tom Cruise neve, a néző pontosan tudja: valaki megint olyan dolgot készül csinálni a vásznon, amit egy átlagember még álmában sem vállalna.