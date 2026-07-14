Rá sem lehet ismerni Tom Cruise-ra, teljesen megváltozott az új szerepe kedvéért

A színész szakma egyik nagy előnye az, ahogy ezáltal számtalan karakter bőrébe lehetőség nyílik belebújni, időnként drasztikus külső változások közepette. Nemrég ezt Tom Cruise is megtapasztalhatta, aki a karrierje egyik legnagyobb átalakulásán esett át új filmje, a Digger kedvéért, amelynek első előzetesét hétfőn osztotta meg a Warner Bros.

Tom Cruise egészen új arcát mutatja meg az új filmjében / Fotó: LISA O'CONNOR / AFP

Az érkező filmben Cruise egy különc olajmágnást alakít, akinek a rossz döntései a katasztrófa szélére sodorták a világot, így végül arra kényszerül, hogy egy valószínűtlen küldetésre induljon az emberiség megmentése érdekében. Az előzetesben a sztár majdhogynem felismerhetetlen a kiszámíthatatlan milliárdos szerepében, ami mellett a rajongók sem tudtak szó nélkül elmenni.

A Digger már most nagyon viccesnek tűnik

- jegyezte meg az egyikük a közösségi médiában.

Nem tudom túltenni magam azon, ahogy kinéz

- tette hozzá egy másik netes felhasználó is.

A Digger egyébként Tom Cruise első főszerepe, a kasszasiker Top Gun és Mission: Impossible franchise-okat leszámítva. A filmet az Oscar-díjas Alejandro G. Iñárritu rendezte, a további szerepekben pedig Jesse Plemons, Sandra Hüller, Riz Ahmed, Sophie Wilde, Emma D'Arcy, Michael Stuhlbarg és John Goodman lesz látható. A film a tervek szerint idén októberben debütál a mozikban - írja a Fox News.

Talán az olvasó is emlékszik rá, Tom Cruise-t nem először maszkírozták el, a 2008-as Trópusi viharban is nehezen lehetett felismerni.

Mutatjuk Tom Cruise új filmjének előzetesét!