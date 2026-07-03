A hollywoodi fenegyerek, aki nem ismer lehetetlent: 64 éves lett Tom Cruise

64. születésnapját ünnepli Tom Cruise, aki több mint négy évtizede Hollywood egyik legnagyobb sztárja. Bár ma már elképzelhetetlennek tűnik nélküle az akciófilmek világa, gyermekkora korántsem ígért fényes jövőt. Cruise 1962-ben született a New York állambeli Syracuse városában Thomas Cruise Mapother IV néven. Nehéz gyermekévei voltak: családja gyakran költözött, édesapját később bántalmazó emberként jellemezte, ráadásul diszlexiával is küzdött. Egy ideig még azt is fontolgatta, hogy katolikus pap lesz, végül azonban a színészet mellett döntött.

64 éves lett Tom Cruise. Fotó: Paramount Pictures and Skydance

Karrierje az 1980-as évek elején indult, az igazi áttörést pedig az 1986-os Top Gun hozta meg, amely világsztárrá tette. Később olyan sikerfilmek következtek, mint a Esőember, a Született július 4-én, a Jerry Maguire – A nagy hátraarc vagy a Magnólia, amelyekért számos díjra jelölték. Nevét azonban leginkább a Mission: Impossible-filmek tették legendává.

Habár már négyszer jelölték Oscar-díjra legjobb férfi főszereplő, legjobb férfi mellékszereplő és film producerként a legjobb film kategóriában, győzni egyszer sem győzött. Több évtizedes filmes pályafutásának és az akciófilmekhez való kiemelkedő hozzájárulásának elismeréseként azonban 2025-ben tiszteltbeli életmű Oscar-díjat kapott az Akadémiától.

Tom Cruise és a hírnév

A színész hírnevét tehetsége és filmjei mellett leginkább az hozta meg, hogy a veszélyes jelenetek többségét kaszkadőr helyett maga hajtja végre: kapaszkodott már felszálló repülőgép oldalába, megmászta a Burj Khalifa homlokzatát, motorral ugratott le egy szikláról, és többször is hajtott végre HALO-ugrást. Magánélete azonban legalább akkora figyelmet kapott, mint filmjei.

Háromszor nősült: Mimi Rogers, Nicole Kidman és Katie Holmes. Utóbbitól egy gyermeke született, míg Nicole Kidmannel két gyermeket fogadtak örökbe.

Az élő színészlegenda ma már a világ egyik legjobban fizetett filmsztárja. Filmjei világszerte több mint 12 milliárd dolláros bevételt hoztak, és hatvanas évei közepéhez közeledve sem lassít: továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy a legveszélyesebb mutatványokat is saját maga hajtsa végre. Kitartása, maximalizmusa és vakmerősége miatt sokan minden idők egyik legelhivatottabb akciószínészének tartják.