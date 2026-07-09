70 éves lett Tom Hanks - ezeket a filmeket nem érdemes kihagyni tőle!

Július 9-én ünnepli születésnapját az amerikai színész, Tom Hanks. A sztár a karrierje során kétszer vehette át a legjobb színésznek járó Oscar-díjat, mialatt Golden Globe-díjjal is jutalmazták.

Ma lett 70 éves Tom Hanks / Fotó: VALERIE MACON / AFP

Ma ünnepli a születésnapját Tom Hanks

A nagyszerű színész Thomas Jeffrey Hanks néven született 1956. július 9-én a kaliforniai Concordban. Miután Oaklandben elvégezte a középiskolát, Hanks a Chabot College-ben folytatta tanulmányait, majd a sacramentói Kaliforniai Állami Egyetemen tanult színjátszást, egészen 1980-ig, amikor otthagyta az iskolát és New Yorkba költözött, hogy beindítsa a karrierjét - írja a Kennedy Center.

Kisebb-nagyobb sikereket követően kapta meg 1988-ban a Segítség, felnőttem! című film főszerepét, az alakításával pedig megszerezte az első Oscar-jelölését is. Innentől nem volt megállás, sorra érkeztek az olyan, klasszikussá vált művek, mint a Forrest Gump, a Ryan közlegény megmentése, a Halálsoron, a Számkivetett, a Kapj el, ha tudsz, és még hosszasan sorolhatnánk. Mindeközben Tom Hanks szinkronszínészként is letette a névjegyét: a Toy Story filmekben ő kölcsönözte a főhős, Woody hangját.

Tom Hanks az évek során már sokszor bizonyított: az alábbiakban néhány olyan filmjét hoztuk el, amelyeket semmiképpen sem érdemes kihagyni a sokszínű filmográfiájából!

1. Forrest Gump

Egyike a színész legismertebb munkáinak, amiért Oscar-díjat vehetett át. A történet középpontjában a címszereplő, Forrest Gump áll, a nem túl okos, ám annál melegszívűbb alabamai férfi, akinek a szemszögéből bontakozik ki az Egyesült Államok történelme az 1950-es és 70-es évek között, mialatt ő maga csak azért küzd, hogy viszontláthassa a gyermekkori szerelmét.

2. Ryan közlegény megmentése

A normandiai partraszállást követően egy csoport amerikai katona, a Tom Hanks által alakított John Miller parancsnok vezetésével az ellenséges vonalak mögé vonul, hogy rátaláljon egy ejtőernyős katonára, James Ryan közlegényre, akinek a testvérei elestek a harcban.

3. Halálsoron

Egy, a halálsoron szolgáló börtönőr, Paul Edgecomb (Tom Hanks) megtudja, hogy a rábízott elítélt egészen különleges képességgel rendelkezik, mialatt a bűnösségével kapcsolatban is kétségek merülnek fel benne.