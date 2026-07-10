Ezt nem láttuk jönni: Tom Hardy rapperként hódítaná meg a zenei világot

A legtöbben a Venom, a Mad Max: A harag útja vagy a Peaky Blinders sztárjaként ismerik Tom Hardyt, ám a brit színésznek van egy kevésbé ismert oldala is. Bár sokáig csak pletykaként terjedt, most már hivatalos: Frankie Pulitzer művésznéven rapalbumot ad ki a hiphop-szupercsapatként ismert Czarface oldalán. A bejelentés sokakat meglepett, pedig Hardy több mint húsz éve kötődik a rapzenéhez – emlékeztet a Far Out Magazine.

Tom Hardy titkos múltja napvilágra került – a filmsztárból rapper lett

Fotó: HENRY NICHOLLS / AFP

Már 1999-ben elkészítette első rapalbumát

Tom Hardy rapkarrierje jóval hollywoodi sikerei előtt kezdődött. 1999-ben közeli barátjával, Edward Tracyvel készítette el a Falling on Your Arse in 1999 című mixtape-et. A páros Tommy No. 1 + Eddie Too Tall művésznéven dolgozott: Hardy írta és adta elő a szövegeket Tommy No. 1 néven, míg Tracy Eddie Too Tallként készítette a zenéket és producerelte a felvételeket.

A mixtape végül soha nem jelent meg hivatalosan, csak 2018-ban került fel az internetre. A kiszivárgott dalok sokakat megleptek, hiszen a későbbi filmsztár magabiztos előadásmóddal és meggyőző raptechnikával szerepel rajtuk. Több zenei szaklap szerint a hangzás ugyan a kilencvenes évek hiphopját idézi, de egyáltalán nem nevezhető kínos próbálkozásnak.

Wu-Tang Clan legendáival dolgozott együtt

Hardy az elmúlt években Frankie Pulitzer néven kezdett együtt dolgozni a Czarface tagjaival. A csapat egyik alapítója nem más, mint a legendás Inspectah Deck, a Wu-Tang Clan alapító tagja – írja az Entertainment.

A közös munka eredményeként 2026. augusztus 28-án jelenik meg a Czarface Meets Frankie Pulitzer című album.

A lemez vendégelőadói között további nagy nevek is szerepelnek, köztük a Wu-Tang Clan másik ikonikus rappere, Method Man, valamint Busta Rhymes és EL-P. Az első kislemez, a Brothers Grimm már elérhető, és a rajongói visszajelzések alapján Hardy nem csupán hírességként próbál szerencsét a rapben, hanem előadóként is megállja a helyét.

A Czarface neve sem ismeretlen a hiphoprajongók számára: a formáció korábban olyan legendákkal készített közös projekteket, mint MF DOOM és Ghostface Killah, így Hardy egy rendkívül elismert csapathoz csatlakozott.