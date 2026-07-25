Lánya felvételijéről vallott Tomán Szabina: „Nem minden álmunk azért születik, hogy mi valósítsuk meg”

Tomán Szabina Árpa Attilával való házassága ugyan zátonyra futott, de kapcsolatukat sosem bánták meg, hiszen ennek gyümölcseként született meg közös kislányuk, Árpa Amira Johanna. Igaz, az egykori sztárpár gyermeke már nem is annyira kislány, hiszen idén lett 19 éves, és nyár elején leérettségizett. Most pedig jöhet az egyetem, amiről Tomán Szabina megható anyai szavakkal mesélt.

Tomán Szabina első férjétől, Árpa Attilától született meg a kislánya, Árpa Amira Johanna (Fotó: TV2)

Árpa Attila és Tomán Szabina lánya már kész nő lett, és bár ritkán áll nyilvánosság elé, édesanyja és édesapja előszeretettel számolnak be élete fontos mérföldköveiről és eredményeiről. Most sincs ez másként, ugyanis miután Amira májusban elballagott, majd leérettségizett, egyetemre is jelentkezett. Az idei felvételi ponthatárok pedig ezen a héten, csütörtökön derültek ki, így Tomán Szabina családja is most tudta meg, hogy a fiatal lánynak sikerült-e bejutnia arra a képzésre, amire vágyott. Az eredményről a büszke édesanya számolt be a saját közösségi oldalán, ami, mint kiderült, számára sokkal többről szól, mint maga a felvételi.

„Amira egyetemista lett. Le sem tudom tudom írni, mennyire büszke vagyok rá” – kezdte az örömhírrel.

A mi családunkban a nők generációkon át dolgoztak, gyermeket neveltek, helytálltak. Túléltek. Nem volt lehetőségük választani. Én fiatalon dolgoztam, hogy tanulhassak. Ez volt az álmom. Mire eljött volna az idő, már Amirával voltam várandós, ami életem legnagyobb ajándéka. Akkor értettem meg, hogy talán nem minden álmunk azért születik, hogy mi valósítsuk meg. Van, amelyik azért, hogy a gyermekeink előtt nyisson utat

– idézte fel saját történetét.

Tomán Szabina volt férjével közösen nevelte fel a kislányt, így Amira a válás ellenére mindkettejükkel közeli viszonyt ápol (Fotó: MW archív)

Tomán Szabina gyermeke miatt mondott le az álmáról

Az egykori modell ma már sikeres üzletasszony, így feltehetően nem bánta meg, hogy úgy alakult az élete, ahogy. Ahhoz azonban kétség sem fér, hogy Tomán Szabina fiatalon sok mindenről lemondott ezért a jövőért.

„Ez az út sokszor lemondással jár. Rengeteg munkával. Néha félreértésekkel és ítéletekkel is. De ha a lányaink előtt több lehetőség nyílik, mint előttünk valaha, akkor minden megérte. Nem a diploma miatt vagyok büszke. Hanem azért, mert vele egy új korszak kezdődik a családunk női történetében” – osztotta meg érzéseit a követőivel. És bár az egyelőre nem derült, hogy Tomán Szabina és Árpa Attila lánya milyen karrier felé teszi épp első lépéseit, de ezek alapján teljesen biztos, hogy a szülei mindenben támogatni fogják, ahogy eddig is.