Drámai pillanatokat élt át Tornóczky Anita fia szülése közben: „Csak a párom arcát láttam, teljesen lesápadt”

Hihetetlen az erő és a kitartás a 46 esztendős műsorvezetőben, mivel két évvel korábban megszületett gyermeke, ám idén bejelentették, hogy úton van a második gyerkőc is. Tornóczky Anita büszkén vállalja a lombikprogramot és korábbi elmondása szerint ebben semmi szégyellnivaló nincsen. Sajnos egyre több nőnek kell alkalmazni ezt a módszert, mivel máshogy nem lehetnének édesanyák. Anita ismét ennek segítségével esett teherbe.

Tornóczky Anita párjával sokáig próbálkoztak a családalapítással (Fotó: Ladóczki Balázs)

Tornóczky Anita első szülése nem ment zökkenőmentesen

Hiába készült tudatosan a természetes szülésre, végül császármetszéssel jött világra Tornóczky Anita első kisfia. A műsorvezető őszintén mesélt arról, hogy bár a várandósság során nem alakult ki magas vérnyomás vagy terhességi cukorbetegség, a plusz negyven kilogramm és a jelentős vizesedés komoly terhet rótt a szervezetére.

A súlygyarapodás miatt már a végén nagyon nehéz volt cipelni azt a plusz negyven kilót. A vizesedés miatt fájt a lábam, négy számmal nagyobb lett a lábfejem, mint a saját cipőméretem. Magas vérnyomásom és cukorbetegségem szerencsére nem volt, de szinte az összes többi terhességi mellékhatást megtapasztaltam

— mondta a Fertility Fórum - Ha nem jön a baba című podcast műsorában.

Ennek ellenére orvosával együtt úgy döntöttek, megpróbálják a természetes szülést. A vajúdás magától indult el, minden a tervek szerint haladt, hét óra után azonban világossá vált, hogy a baba biztonsága érdekében császármetszésre lesz szükség. „Nem örültem neki, de tudtam, hogy ez a helyes döntés. Az volt a legnehezebb, hogy teljesen kikerül az ember kezéből az irányítás. Deréktól lefelé le vagy bénítva, nem látsz semmit, csak hangokat hallasz. Ez egy nagyon kiszolgáltatott érzés” – jegyezte meg a műsorvezető.

Tornóczky Anita fia születése után két évvel ismét gyermeket vár (Fotó: Facebook/Tornóczky Anita)

Tornóczky Anita párja is jelen volt a szülésnél

Próbálták kirángatni a hasizmom alól a gyereket. Valaki nyomta a hasamat, ketten pedig húzták a kisfiamat. Csak azt láttam, hogy a párom teljesen lesápadva néz át a paravánon, amin én nem láttam át. Akkor értettem meg igazán, hogy mennyire nehéz helyzetben vagyunk

— árulta el.