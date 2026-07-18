Drámai pillanatokat élt át Tornóczky Anita fia szülése közben: „Csak a párom arcát láttam, teljesen lesápadt”

Hihetetlen az erő és a kitartás a 46 esztendős műsorvezetőben, mivel két évvel korábban megszületett gyermeke, ám idén bejelentették, hogy úton van a második gyerkőc is. Tornóczky Anita büszkén vállalja a lombikprogramot és korábbi elmondása szerint ebben semmi szégyellnivaló nincsen. Sajnos egyre több nőnek kell alkalmazni ezt a módszert, mivel máshogy nem lehetnének édesanyák. Anita ismét ennek segítségével esett teherbe.
Tornóczky Anita első szülése nem ment zökkenőmentesen
Hiába készült tudatosan a természetes szülésre, végül császármetszéssel jött világra Tornóczky Anita első kisfia. A műsorvezető őszintén mesélt arról, hogy bár a várandósság során nem alakult ki magas vérnyomás vagy terhességi cukorbetegség, a plusz negyven kilogramm és a jelentős vizesedés komoly terhet rótt a szervezetére.
A súlygyarapodás miatt már a végén nagyon nehéz volt cipelni azt a plusz negyven kilót. A vizesedés miatt fájt a lábam, négy számmal nagyobb lett a lábfejem, mint a saját cipőméretem. Magas vérnyomásom és cukorbetegségem szerencsére nem volt, de szinte az összes többi terhességi mellékhatást megtapasztaltam
— mondta a Fertility Fórum - Ha nem jön a baba című podcast műsorában.
Ennek ellenére orvosával együtt úgy döntöttek, megpróbálják a természetes szülést. A vajúdás magától indult el, minden a tervek szerint haladt, hét óra után azonban világossá vált, hogy a baba biztonsága érdekében császármetszésre lesz szükség. „Nem örültem neki, de tudtam, hogy ez a helyes döntés. Az volt a legnehezebb, hogy teljesen kikerül az ember kezéből az irányítás. Deréktól lefelé le vagy bénítva, nem látsz semmit, csak hangokat hallasz. Ez egy nagyon kiszolgáltatott érzés” – jegyezte meg a műsorvezető.
Tornóczky Anita párja is jelen volt a szülésnél
Próbálták kirángatni a hasizmom alól a gyereket. Valaki nyomta a hasamat, ketten pedig húzták a kisfiamat. Csak azt láttam, hogy a párom teljesen lesápadva néz át a paravánon, amin én nem láttam át. Akkor értettem meg igazán, hogy mennyire nehéz helyzetben vagyunk
— árulta el.
A legfeszültebb pillanatok azonban egyetlen másodperc alatt szertefoszlottak. „Abban a pillanatban mindent elfelejt az ember, amikor odarakják a babát. Amikor megszületett, és mondták, hogy minden rendben van, már csak arra tudtam gondolni, hogy jól van-e. Aztán amikor végre felsírt és odafektették hozzám, minden nehézség eltűnt” – mesélte dr. Vereczkey Attilának a lassan kétgyermekes édesanya.
Anita szerint az anyaság azóta is minden nap új értelmet ad a fáradtságnak és az álmatlan éjszakáknak. Ahogy fogalmazott, kisfia érkezésével „állandó napsütés lett az életükben”, és minden reggel, amikor mosolyogva ébred mellette, emlékezteti arra, hogy a legnehezebb pillanatok is megérik.