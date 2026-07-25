Tornóczky Anita mostani terhessége sokkal nehezebb, mint az első: „A fulladás Noelnél egyáltalán nem jelentkezett”

Tornóczky Anita már a várandóssága utolsó szakaszában jár, mindössze tíz hét választja el attól, hogy világra hozza második kisfiát. Az egykori műsorvezető izgatottan készül a baba érkezésére, miközben otthon is javában zajlanak az előkészületek. Első gyermeke, a másfél éves Noel még nem igazán érti, mi történik, de már most is sok szeretetet mutat a pocaklakó felé.

Tornóczky Anita második gyermeke 10 hét múlva érkezik (Fotó: Ladóczki Balázs)

Tornóczky Anita terhessége nehezebb, mint az első volt

Anita elárulta, hogy a nyári hőséget meglepő módon jól viseli, a várandósság viszont ezúttal jóval megterhelőbb számára.

A meleggel egyáltalán nincs problémám. Sokkal inkább az okoz nehézséget, hogy a kisfiam már annyira fenn van a rekeszizmomnál, hogy emiatt nehezebben kapok levegőt, és az evés sem olyan egyszerű. Maga az étkezés még rendben van, inkább az utána következő időszak kellemetlen, de ezen kívül szerencsére jól vagyok

– kezdte az Origónak Tornóczky Anita.

Anita már bőszen készül a baba érkezésére, bár az első gyermekénél szerzett tapasztalatok miatt most másként osztja be a feladatokat.

„Noelnél megtanultam, hogy a gyerekszoba ráér egy kicsit később is, ezért most nem ez az elsődleges. Inkább azokat a felújításokat szeretném befejezni, amelyek porral és zajjal járnak. Először fel kell szabadítanunk egy szobát, hogy később abból alakíthassuk ki a baba szobáját, most éppen ez tölti ki a mindennapjaimat.”

Tornóczky Anita babaúszásra járt Noellel (Fotó: Szabolcs László)

Tornóczky Anita fia, Noel már másfél éves

A másfél éves Noel egyelőre még nem fogja fel, hogy hamarosan kistestvére születik, de Anita szerint már most is nagyon aranyosan viselkedik.

„Szerintem még nem igazán érti, mi történik, hiszen még csak másfél éves. Persze mondogatjuk neki, hogy ott van bent a baba, puszit ad a hasamra, megsimogatja, de még nem tudja, hogy ez pontosan mit jelent. A kisebb gyerekekkel viszont mindig nagyon kedves, ezért bízom benne, hogy a kisöccsével is ilyen szeretetteljes lesz.”

A második várandósság ugyanakkor sokkal nehezebbnek bizonyult számára, mint az első.

Ez a terhesség sokkal nehezebb. A fulladás például Noelnél egyáltalán nem jelentkezett, és most sokkal jobban vizesedem is. Pedig ezúttal sokkal többet mozgok: heti négy-öt alkalommal sportolok, pilateszezem, súlyzózok és jógázom is.

A szülés közeledtével izgatottság mellett némi félelem is van benne.