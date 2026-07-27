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énekesnő

Nem fogta vissza magát Tóth Andi, egy szál pólóban jelent meg a Hungaroringen

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Számtalan hazai híresség jelent meg a Hungaroringen, a 41. Forma-1-es Magyar Nagydíj hétvégéjén. Köztük volt Tóth Andi is, aki ezúttal sem fogta vissza magát: a szexi énekesnő egy fehér pólóban és térdig érő csizmában érkezett szombaton a boxutcába, amivel garantáltan sikerült mindenki lélegzetét elakasztania.
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énekesnőHungaroringmagyar nagydíjForma – 1 Magyar NagydíjTóth Andi

Tóth Andi mindig is híres volt a merész, egyben egyedi stílusáról. A hosszú szünet után kiadott dalához forgatott klipje hamar nagy visszhangot kellett, a zene és a látvány miatt egyaránt, miután a fiatal híresség több bevállalós szettben is feltűnik benne. Az énekesnő, számos más haza híresség mellett, részt vett a hétvégén megrendezett, 41. Forma-1-es Magyar nagydíj szombati programján, amelyről több fotót tett közzé a közösségi oldalán: ezekből kiderült, hogy Andi a boxutcában is egy dögös szettben tette tiszteletét.

TóthAndi, Tóth Andi
Dögös szerelésben hódított a Hungaroringen Tóth Andi / Fotó: MW Bulvár

Dögös szerelésben hódított a Hungaroringen Tóth Andi

A híresség egy egyszerű, fehér, bő pólót viselt, amelyhez egy térdig érő fekete csizmát választott. Az összhatás, mindamellett, hogy merész és laza, jól tükrözi az énekesnő egyedi stílusát is, így feltehetően rengeteg szempárt vonzott magára.

Mutatjuk is a fotókat!

A Magyar Nagydíjon - amelyen végül a McLaren pilótája, Lando Norris győzedelmeskedett -,  egyébként a hazai hírességek mellett nemzetközi sztárok is felbukkantak: így például Szabó Erika, Liptai Claudia, Iszak Eszti, Sydney van den Bosch, valamint Gelencsér Timi mellett Jamie Dornan és felesége, Amelia Warner, illetve a Star Wars szülőatyja, George Lucas is tiszteletét tette.

A 41. Forma-1-es Magyar Nagydíjról készült galériánkat itt tudod megtekinteni:

F1, Mogyoród, 2026.07.26, magyar nagydíj, magyar péter
F1, Mogyoród, 2026.07.26, magyar nagydíj, magyar péter
F1, Mogyoród, 2026.07.26, magyar nagydíj, magyar péter
F1, Mogyoród, 2026.07.26, magyar nagydíj, magyar péter
F1, Mogyoród, 2026.07.26, magyar nagydíj, magyar péter
F1, Mogyoród, 2026.07.26, magyar nagydíj, magyar péter
F1, Mogyoród, 2026.07.26, magyar nagydíj, magyar péter
F1, Mogyoród, 2026.07.26, magyar nagydíj, magyar péter
F1, Mogyoród, 2026.07.26, magyar nagydíj, magyar péter
F1, Mogyoród, 2026.07.26, magyar nagydíj, magyar péter
F1, Mogyoród, 2026.07.26, magyar nagydíj, magyar péter
F1, Mogyoród, 2026.07.26, magyar nagydíj, magyar péter
F1, Mogyoród, 2026.07.26, magyar nagydíj, magyar péter
F1, Mogyoród, 2026.07.26, magyar nagydíj, magyar péter
F1, Mogyoród, 2026.07.26, magyar nagydíj, magyar péter
F1, Mogyoród, 2026.07.26, magyar nagydíj, magyar péter
Galéria: Fotókon a 41. Forma-1-es Magyar Nagydíj
Fotó: Origo
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Lando Norris elsőként jött el a rajtnál

 

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