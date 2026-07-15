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tóth andi

Magyar sztárok, akik bátran beszéltek mentális nehézségeikről: történeteikkel másoknak is erőt adnak

1 órája
Olvasási idő: 8 perc
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Bárki küzdhet lelki gondokkal és mentális betegségekkel, még a sztárok is. Az igazi bátorság az, ha valaki a felismerés után segítséget is kér. A magyar sztárok között sokan vannak, akik emellett még a nyilvánosság előtt is beszéltek a mentális gondjaikról. Így tett többek között Tóth Andi is.
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tóth andimentális betegségköllő babettbalázs andinoszály sándor

A mentális betegségekről sokáig nehéz volt nyíltan beszélni, különösen a nyilvánosság előtt élő emberek számára. Egyre több magyar sztár azonban úgy döntött, hogy ledönti a tabukat, és megosztja a saját küzdelmeit a követőivel. Így tett többek között Tóth Andi és Tóth Gabi, akik őszinteségükkel nemcsak saját terheiket könnyítették meg, hanem sok olyan embernek is kapaszkodót adhatnak, akik hasonló problémákkal élnek, továbbá bebizonyítsák azt, hogy ezekkel a problémákkal együtt is lehet teljes és sikeres életet élni.

Tóth Andi példája sokaknak segíthet.
Tóth Andi nyíltan beszélt a nehéz időszakáról (Fotó: MW Bulvár)

Tóth Andi pánikrohamokkal küzdött

Tóth Andi fiatal kora ellenére rengeteg sikert ért el, ám a reflektorfény mellett komoly lelki terhekkel is szembe kellett néznie. Az énekesnő korábban beszélt arról, hogy voltak nehéz időszakai, amikor mentálisan nem volt jól, illetve pánikrohamok gyötörték. Andi nyíltsága sok fiatal számára lehet fontos, hiszen megmutatja: a külső siker nem jelenti azt, hogy valaki mindig erősnek érzi magát. A lelki problémák leküzdésével azonban újra lehet építeni az életet.

Tóth Andi pánikrohamokkal küzdött.
Tóth Andi nem félt segítséget kérni (Fotó: MW Bulvár)

Tóth Gabinak a pánikbetegség mellett a szorongással is meg kellett küzdenie

Tóth Gabi karrierje során mindig őszintén beszélt az életének nehezebb időszakairól is. Az énekesnő korábban arról vallott, hogy pánikrohamokkal és erős szorongással kellett megküzdenie. A színpadon magabiztos előadóművészt sokan erősnek látják, ám ő is megtapasztalta, milyen az, amikor a belső küzdelmek megnehezítik a mindennapokat. Az, hogy Gabi vállalta ezeket a nehézségeket, sokak számára lehet fontos üzenet: a mentális problémák nem jelentik azt, hogy valaki ne élhetne teljes, boldog és sikeres életet.

Tóth Gabi szorongással és pánikbetegséggel is küzdött.
Tóth Gabi úgy véli, sok sorstársának segíthet azzal, ha őszintén beszél a gondjairól  (Fotó: MW Bulvár)

Balázs Andi nem szégyellte megmutatni a sebezhető oldalát

Balázs Andi színésznő is többször beszélt arról, hogy életében voltak olyan időszakok, amikor mentálisan nehezebb helyzetbe került. A mindig mosolygós, energikus színésznő megmutatta azt is, hogy a humor és a jókedv mögött lehetnek komoly belső harcok, az ő esetében pánikrohamokkal kellett megküzdenie. Andi segítséget kért, amivel megmutatta, hogy az igazi bátorság az, ha szembenézünk a problémákkal.

Balázs Andi pánikrohamokkal küzdött.
Balázs Andi őszintén beszélt a mentális problémájáról (Fotó: Kurucz Árpád)

Köllő Babett anorexiával küzdött

Köllő Babett mindig energikus és vidám személyiségként jelenik meg a képernyőn, ám ő sem titkolta, hogy neki is voltak olyan időszakai, amikor meg kellett küzdenie lelki nehézségekkel. A műsorvezető-színésznő  anorexiával küzdött, a példája pedig bizonyítja, hogy a siker és a boldogság mellett is lehetnek olyan problémák, amelyekről fontos beszélni. Az ő nyíltsága sokaknak adhat erőt ahhoz, hogy ne maradjanak egyedül a gondjaikkal.

Köllő Babett anorexiával küzdött.
Köllő Babett nem félt beszélni a problémájáról (Fotó: MW Bulvár)

Gáspár Győző számára hosszú út vezetett az elfogadásig

Gáspár Győző évek óta nyíltan beszél arról, hogy mentális problémákkal küzdött, és pánikbetegséggel is meg kellett birkóznia. A showman sokáig kereste a megoldást, végül szakember segítségét vette igénybe. Története azért különösen fontos, mert megmutatja: a segítségkérés és a kezelés nem szégyen. Győző aktívan dolgozik azon, hogy kiegyensúlyozott életet éljen, és példájával másokat is arra biztat, hogy merjenek segítséget kérni.

Gáspár Győző hosszú évekig szenvedett a mentális problémájától, de végül orvoshoz fordult
Gáspár Győző orvoshoz fordult a problémájával (Fotó: Instagram/gasparbea)

Noszály Sándor nem rejtette véka alá a küzdelmeit

Noszály Sándor története az egyik legismertebb példa arra, amikor egy közszereplő teljes őszinteséggel beszélt mentális állapotáról. Az egykori teniszező és televíziós személyiség bipoláris zavarral küzd, amelyről azért is döntött úgy, hogy beszél, mert szerette volna felhívni a figyelmet arra: mentális betegséggel is lehet teljes életet élni. Bár az utóbbi időben újra jelentkeztek nála problémák, minden bizonnyal Sándor nem adja fel a küzdelmet.

Noszály Sándor bipoláris problémáival igyekszik együtt élni
Noszály Sándor bipoláris zavarral küzd (Fotó: Mediaworks)

Ha Ön vagy hozzátartozója mentális betegséggel, súlyos lelki válsággal küzd, vagy krízishelyzetben van, hívja a díjmentesen, éjjel-nappal tárcsázható 116-123-as lelki elsősegély telefonszámot. Ne halogassa a segítségkérést, forduljon szakorvoshoz!

 

 

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