Tóth Gabi kitálalt a köztévé átalakításáról: „Engem is cenzúrázott a közmédia”

Tóth Gabi TikTok-oldalán egy egészen döbbenetes videóval jelentkezett be a köztévé átalakításai kapcsán, mert úgy érezte, itt az ideje, hogy végre elmondjon mindent, amit néhány évvel ezelőtt a közmédia hátterében tapasztalt, annak ellenére, hogy jobboldali nézeteket vall.

Tóth Gabi közmédiás szereplését is korlátozták évekkel ezelőtt, mindezt csak azért, mert elvált (Fotó: MW Bulvár)

Tóth Gabi és Papp Máté Bence az elmúlt hónapokban keveset hallattak magukról, ami az énekesnő szerint szándékos volt, de ez nem jelenti azt, hogy a választások eredményével bármilyen szinten is megváltozott volna a véleménye.

„Kivontam magam a forgalomból egy jó pár hónapra, és nagyon-nagyon jól esett. Azt hittem, hogy ezek a dolgok máshogy működnek, sok mindent máshogy látok már. Tökre nem ciki bevallani, ha hibáztunk, amikor az embernek összeáll a kép, vagy kitisztul, ahogy távolodunk az időben, de ez nem jelenti azt, hogy én bárhova átálltam volna, nem is fogok. Jobboldali érzelmű ember vagyok és maradok, ehhez a legközelebb egy bizonyos pártot gondoltam, és még mindig azt gondolom, hogy vannak jó emberek ott, és talán ez a tisztulás jót fog tenni. De én nem szeretnék belefolyni ilyen szinten, amennyire belekerültem, nem kellett volna. Nekem énekelnem kell és azzal kell foglalkoznom, hogy a közösséget építsem, akik meghallják a hangomat és a lelkemet általa” – tisztázta az álláspontját már a videó elején.

Nagyon sokan írják, hogy végre visszakapjuk a közmédiát, színesebben, úgy, hogy bárki mehet a közmédiába, mert mennyi ember le volt cenzúrázva, azok közül, akik nem voltak jobboldaliak. Én 2021-ben vállaltam fel igazán, hogy hova érzem magam, bár azt is hagyjuk, hogy hogyan, de 2023-ban engem is cenzúrázott a közmédia

– folytatta.

Tóth Gabi dalaira akar koncentrálni a politika helyett, megbánta, hogy ennyire belefolyt (Fotó: Markovics Gábor)

Tóth Gabi válása miatt nem kerülhetett adásba a műsor

Az énekesnő sok neves művésszel dolgozott együtt, hogy létrehozzák azt a projektet, ami végül csaknem teljes egészében a kukában landolt. Tóth Gabi műsora ugyanis a Krausz Gábortól való válása miatt nemkívánatossá vált.

„2023 nyarán forgattuk Az ünnepelt című műsort, ami rólam szólt és az általam nagyra tartott művészekről. Nagyon sokat dolgoztunk rajta, hanganyagokat vettünk fel, stúdióztunk, hangszereket vettünk fel, olyan neves művészeket hívtunk meg, mint a Kossuth-díjas Petrás Mária, aki egy híres moldvai csángó népdalénekes és keramikus, vagy Szirtes Edina Mókus, Miklósa Erika, Charlie, Ember Márk. Tehát egy igényes és kulturális értelemben is emelkedett produkció volt, amit körülbelül 4 vagy 5 napig rögzítettünk, augusztusban" – idézte fel a 3 évvel ezelőtti eseményeket.