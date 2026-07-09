Tóth Gabi kitálalt a köztévé átalakításáról: „Engem is cenzúrázott a közmédia”

Tóth Gabi TikTok-oldalán egy egészen döbbenetes videóval jelentkezett be a köztévé átalakításai kapcsán, mert úgy érezte, itt az ideje, hogy végre elmondjon mindent, amit néhány évvel ezelőtt a közmédia hátterében tapasztalt, annak ellenére, hogy jobboldali nézeteket vall.
Tóth Gabi és Papp Máté Bence az elmúlt hónapokban keveset hallattak magukról, ami az énekesnő szerint szándékos volt, de ez nem jelenti azt, hogy a választások eredményével bármilyen szinten is megváltozott volna a véleménye.
„Kivontam magam a forgalomból egy jó pár hónapra, és nagyon-nagyon jól esett. Azt hittem, hogy ezek a dolgok máshogy működnek, sok mindent máshogy látok már. Tökre nem ciki bevallani, ha hibáztunk, amikor az embernek összeáll a kép, vagy kitisztul, ahogy távolodunk az időben, de ez nem jelenti azt, hogy én bárhova átálltam volna, nem is fogok. Jobboldali érzelmű ember vagyok és maradok, ehhez a legközelebb egy bizonyos pártot gondoltam, és még mindig azt gondolom, hogy vannak jó emberek ott, és talán ez a tisztulás jót fog tenni. De én nem szeretnék belefolyni ilyen szinten, amennyire belekerültem, nem kellett volna. Nekem énekelnem kell és azzal kell foglalkoznom, hogy a közösséget építsem, akik meghallják a hangomat és a lelkemet általa” – tisztázta az álláspontját már a videó elején.
Nagyon sokan írják, hogy végre visszakapjuk a közmédiát, színesebben, úgy, hogy bárki mehet a közmédiába, mert mennyi ember le volt cenzúrázva, azok közül, akik nem voltak jobboldaliak. Én 2021-ben vállaltam fel igazán, hogy hova érzem magam, bár azt is hagyjuk, hogy hogyan, de 2023-ban engem is cenzúrázott a közmédia
– folytatta.
Tóth Gabi válása miatt nem kerülhetett adásba a műsor
Az énekesnő sok neves művésszel dolgozott együtt, hogy létrehozzák azt a projektet, ami végül csaknem teljes egészében a kukában landolt. Tóth Gabi műsora ugyanis a Krausz Gábortól való válása miatt nemkívánatossá vált.
„2023 nyarán forgattuk Az ünnepelt című műsort, ami rólam szólt és az általam nagyra tartott művészekről. Nagyon sokat dolgoztunk rajta, hanganyagokat vettünk fel, stúdióztunk, hangszereket vettünk fel, olyan neves művészeket hívtunk meg, mint a Kossuth-díjas Petrás Mária, aki egy híres moldvai csángó népdalénekes és keramikus, vagy Szirtes Edina Mókus, Miklósa Erika, Charlie, Ember Márk. Tehát egy igényes és kulturális értelemben is emelkedett produkció volt, amit körülbelül 4 vagy 5 napig rögzítettünk, augusztusban" – idézte fel a 3 évvel ezelőtti eseményeket.
"És én ültem a tévé előtt pár hónappal később, ugye 2023 karácsonyán, nagyon vártam, mert arról volt szó, hogy szenteste megy le. De vártam, vártam és csak egy-egy dalt adtak le belőle, Miklósa Erikával a közös dalunkat meg talán még 2-3 produkciót. Érdeklődtem, hogy mi van, de nem nagyon válaszoltak, kikerülték, aztán csak kijött, hogy azért döntött úgy a felső vezetőség, hogy nem adják le, mert nem férek bele a konzervatív-keresztény értékekbe azután, hogy elváltam. Tudták, hogy én hova tartozom meg minden, de nem fértem bele, ezért az egész műsort úgy, ahogy volt, amin dolgoztunk, fogták és elrakták valahova archívba. Azóta is próbálom megszerezni, hogy legalább küldjék el, mert semmit nem tudok róla" – magyarázta csalódottan.
Persze kifizették meg minden, tisztességesen, amiben megállapodtunk, a művészeket is és mindenkit. De a tévében már nem ment le, mindezt azért, mert egy elvált nő már nem fér bele ebbe a sztoriba
– tette még hozzá.
Tóth Gabi családjára koncentrál
Végezetül Gabi azt is tisztázta, hogy a videó célja leginkább az volt, hogy kiderüljön, nem csak baloldali lelkületű személyeket cenzúráztak, de továbbra sem érzi magát csalódottnak a jelenlegi helyzet miatt.
"Azért akartam ezt elmesélni, hogy nem csak baloldali, liberális gondolkodású embereket cenzúráztak a közmédiában, engem is. Ez nem azt jelenti, hogy át fogok állni bárhova is, megvolt róla a véleményem, és tényleg örülök, hogy történik egy olyan változás, ahol nincsenek ezek a cenzúrák, hogy azért, mert valaki elvált, álszent módon le kell szedni a képernyőről, mert nem fér bele az arculatba. Ennek nincs helye, és tök jó, hogy ez megtörténik, csak az a félelmem, hogy ugyanaz lesz, csak most minket nem fognak meghívni, és minden olyan embert, aki kiállt egy politikai párt mellett, ami nem a Tisza, félre fognak állítani, nem lesz munkájuk, és ennek mindenki örül" – mondta el a véleményét.
De nem vagyok szomorú, nem érzem magam egy összetört, csalódott embernek, hogy így alakult, mert mindennek örülök, ami van. Egészség van, van egy gyönyörű kislányom, egy párom, akit nagyon szeretek, van mit ennem, fedél a fejem felett, és vannak emberek, akik meghallják még a hangomat. Szóval boldog vagyok, és innen indítom el az új életemet
– zárta a videóját Gabi.