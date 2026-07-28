Elsöprő az érdeklődés Tóth Gabi új mentorsulija iránt: két nap alatt 115 jelentkező

Hatalmas érdeklődés övezi Tóth Gabi nemrégiben bejelentett induló mentorkurzusát. Az énekesnő úgy érzi, hosszú évek után végre sikerült rálépnie arra az útra, amelyre mindig is vágyott, és teljes egészében a zenének, illetve a tehetséggondozásnak szentelheti mindennapjait. A televíziós tehetségkutatók kötöttségei után most egy olyan független és támogató közösség felépítésén dolgozik, ahol korosztálytól függetlenül bárki bátran kibontakoztathatja a szárnyait.

Tóth Gabi Őszinte Hang Mentorsulija hamarosan elindul (Fotó: Bors)

Már több, mint 115-en jelentkeztek Tóth Gabi képzésére

Rendkívüli tempóban telnek be a helyek Tóth Gabi Őszinte Hang Mentorsuli névre hallgató nyolcalkalmas mentorprogramjában. Az énekesnő régóta dédelgetett álma vált valóra a kezdeményezéssel, amely a vártnál is nagyobb visszhangot váltott ki a zeneszeretők körében. A képzés iránti óriási igény jól mutatja, hogy mekkora szükség van a személyes, értékteremtő és fejlesztő hangvételű foglalkozásokra a mai rohanó világban.

Hihetetlenül sokan jelentkeztek, mindössze két nap alatt már száztizenötre duzzadt a létszám. Természetesen turnusokban fogjuk megszervezni a csoportos foglalkozásokat a nyolcalkalmas mentorkurzusok keretében. Végre azzal foglalkozhatok, amivel mindig is szerettem volna. Hálát adok az égnek, hogy minden úgy alakult az életemben, hogy ráléphettem arra az útra, amelyre mindig is hivatott voltam. Csak a zenében létezni – úgy érzem, ez az igazi életfeladatom, semmi más

– mesélte boldogan Gabi, aki azt is őszintén megosztotta, miért épp most jött el a pillanat a saját iskola elindítására. Meglátása szerint a jelenlegi televíziós tehetségkutató műsorok formátuma már meglehetősen beszűkítette a kereteket. A képernyőn nagyon kevés az élő show, ahol a versenyzőknek valódi lehetőségük nyílna a hétről hétre történő szakmai fejlődésre. Emellett a tévézés rengeteg időt és energiát vett el tőle, ami hátráltatta abban, hogy elindíthassa ezt a szívéhez oly közel álló projektet.

Szívmelengető emberi sorsok és történetek

A jelentkezési hullámmal párhuzamosan számtalan megható és inspiráló történet is érkezett az énekesnőhöz, amelyek még inkább megerősítették őt a döntésében. A legkülönfélébb élethelyzetben lévő emberek keresik a lehetőséget a fejlődésre és a feltöltődésre.

Kaptam egy levelet például egy tinédzser lánytól, akit rengeteg bántás ért korábban amiatt, mert különcnek tartották. Sokan mondták neki, hogy nincs tehetsége, és annyit gúnyolták, hogy teljesen elment a kedve az egésztől... Viszont az énekiskolám híre reményt adott neki: úgy érzi, itt újra visszakaphatja az önbizalmát, és megvalósíthatja az álmait. De egyébként is nagyon vegyes a korosztály, a legidősebb jelentkezőm például hetvenéves

– jegyezte meg az énekesnő.