Megérkezett Tóth Gabi hivatalos bejelentése: szeptembertől minden megváltozik

Két évtized a rivaldafényben, hatalmas sikerek, mélypontok és számtalan újrakezdés – Tóth Gabi a Megasztár óta megkerülhetetlen alakja a hazai zenei életnek. Az énekesnő most elérkezettnek látta az időt, hogy valami egészen újba vágjon bele, és egy régóta dédelgetett, titkos álmát váltsa valóra. Nem kisebb fába vágta a fejszéjét, mint egy saját mentorsuli elindítása, ahol a jelentkezők nemcsak énekelni tanulhatnak tőle, hanem egy komoly önismereti utazáson is részt vehetnek.

Tóth Gabi álma mindig is az volt, hogy segítsen a zenei álmokat dédelgetőkön (Fotó: Origo)

Tóth Gabi bejelentést tett: indul a Mentorstúdió

Gabi a közösségi oldalán jelentette be a nagy hírt. Az énekesnő őszintén vallott arról, milyen rögös út vezetett idáig: „Van egy nagyon régi álmom, amit egy jó ideje a szívemben hordozok már. Nagy örömmel és izgatottsággal jelenthetem be nektek, hogy valóra váltom ezt az álmomat!” – kezdte lelkesen a TikTok-videóját, majd rátért a lényegre:

20 éve a színpadon... ez idő alatt elég sok mindent megtapasztaltam: sikereket, újrakezdést, de sosem adtam fel. Szeretném ezt az erőt átadni, mert egy dolgot megtanultam: nem a tökéletes hang számít. Engem mindig jobban érdekelt, a hang mögött ki az az ember, aki ezt megszólaltatja

– taglalta. A tévénézők jól tudják, hogy az énekesnőnek nem ez az első mentori szerepköre, hiszen korábban már több tehetségkutatóban is bizonyított. Ott is mindig a szívére hallgatott.

@tothgabiofficial Van egy álmom, amit nagyon régóta őrzök. Húsz éve állok színpadon. Ez idő alatt rengeteg mindent megtapasztaltam – sikereket, kudarcokat, félelmeket, újrakezdéseket. Megtanultam, hogy a színpadon nem az a legfontosabb, hogy tökéletes legyél, hanem hogy őszintén merd megmutatni magad. Sokan azt gondolják, hogy az előadóművészet kizárólag az éneklésről szól. Pedig valójában sokkal többről. Önbizalomról. Jelenlétről. Kommunikációról. Arról, hogy hogyan tudsz kapcsolódni másokhoz, és közben önmagad maradni. Ezért döntöttem úgy, hogy elindítom az Előadóművészeti Mentorstúdiómat. Nem egy hagyományos énekiskolát álmodtam meg. Egy olyan közösséget szeretnék létrehozni, ahol biztonságban fejlődhetsz. Ahol dolgozunk a hangoddal, az előadásmódoddal és a színpadi jelenléteddel, de legalább ennyit foglalkozunk azzal is, hogy bátrabban merj megszólalni, kiállni magadért, és hinni abban, hogy értékes vagy. És szeretnék valamit külön is elmondani. Nem csak azokat várom, akik énekesek szeretnének lenni. Ha egyszerűen csak érzed, hogy szeretnél nagyobb önbizalommal élni, könnyebben megszólalni emberek előtt, felszabadultabban kommunikálni, vagy a zene segítségével közelebb kerülni önmagadhoz, akkor ugyanúgy itt a helyed. Hiszem, hogy a zene nemcsak előadókat formál. Embereket is. Szeptembertől indulunk.💪🏼 📩 Jelentkezés és érdeklődés: egyaritmusunk@gmail.com Ha úgy érzed, megszólított ez az út, szeretettel várlak.🌞🫶❤️🥰 ♬ sonido original - Emmanuel Z-L

Az őszinte hangot keresi

„Amikor dolgoztam műsorokban mentorként, mindig arra törekedtem, hogy megtaláljuk az ő igazi, saját hangját. Ha valaki teljesen szívből énekel el egy dalt, ott minden hang a helyére kerül. Ezt a módszert nem csak műsorokban szeretném átadni. Itt a remek lehetőség, bejelentem, hogy jelentkezhettek a Tóth Gabi Őszinte Hang Mentorsuliba!”

A leírás alapján egy rendkívül exkluzív, 8 hetes mentorprogramról van szó, ahol a diákok heti egy alkalommal, 90 percen keresztül kapnak teljes, osztatlan figyelmet Gabitól. A kurzus végén a növendékek egy közös bemutatón adhatnak számot a fejlődésükről, de a képzés természetesen a 8 hét lejárta után is folytatható.