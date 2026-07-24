Megérkezett Tóth Gabi hivatalos bejelentése: szeptembertől minden megváltozik

Két évtized a rivaldafényben, hatalmas sikerek, mélypontok és számtalan újrakezdés – Tóth Gabi a Megasztár óta megkerülhetetlen alakja a hazai zenei életnek. Az énekesnő most elérkezettnek látta az időt, hogy valami egészen újba vágjon bele, és egy régóta dédelgetett, titkos álmát váltsa valóra. Nem kisebb fába vágta a fejszéjét, mint egy saját mentorsuli elindítása, ahol a jelentkezők nemcsak énekelni tanulhatnak tőle, hanem egy komoly önismereti utazáson is részt vehetnek.
Tóth Gabi bejelentést tett: indul a Mentorstúdió
Gabi a közösségi oldalán jelentette be a nagy hírt. Az énekesnő őszintén vallott arról, milyen rögös út vezetett idáig: „Van egy nagyon régi álmom, amit egy jó ideje a szívemben hordozok már. Nagy örömmel és izgatottsággal jelenthetem be nektek, hogy valóra váltom ezt az álmomat!” – kezdte lelkesen a TikTok-videóját, majd rátért a lényegre:
20 éve a színpadon... ez idő alatt elég sok mindent megtapasztaltam: sikereket, újrakezdést, de sosem adtam fel. Szeretném ezt az erőt átadni, mert egy dolgot megtanultam: nem a tökéletes hang számít. Engem mindig jobban érdekelt, a hang mögött ki az az ember, aki ezt megszólaltatja
– taglalta. A tévénézők jól tudják, hogy az énekesnőnek nem ez az első mentori szerepköre, hiszen korábban már több tehetségkutatóban is bizonyított. Ott is mindig a szívére hallgatott.
Az őszinte hangot keresi
„Amikor dolgoztam műsorokban mentorként, mindig arra törekedtem, hogy megtaláljuk az ő igazi, saját hangját. Ha valaki teljesen szívből énekel el egy dalt, ott minden hang a helyére kerül. Ezt a módszert nem csak műsorokban szeretném átadni. Itt a remek lehetőség, bejelentem, hogy jelentkezhettek a Tóth Gabi Őszinte Hang Mentorsuliba!”
A leírás alapján egy rendkívül exkluzív, 8 hetes mentorprogramról van szó, ahol a diákok heti egy alkalommal, 90 percen keresztül kapnak teljes, osztatlan figyelmet Gabitól. A kurzus végén a növendékek egy közös bemutatón adhatnak számot a fejlődésükről, de a képzés természetesen a 8 hét lejárta után is folytatható.
A program nem titkolt célja a saját hang és a lélek megtalálása. Gabi kiemelte, hogy a felhívás mindenkinek szól, nem csak profiknak. Azoknak is itt a helyük, akik nagyobb önbizalomra vágynak, könnyebben szeretnének megszólalni emberek előtt, felszabadultabban kommunikálnának, vagy egyszerűen a zene segítségével kerülnének közelebb önmagukhoz: „Hiszem, hogy a zene nemcsak előadókat formál. Embereket is.”
A képzés szeptembertől indul, jelentkezni pedig az egyaritmusunk@gmail.com e-mail címen lehet. Vajon ez a mentorsuli lesz Tóth Gabi eddigi legnagyobb dobása? Az biztos, hogy a rajongók már most megőrülnek a lehetőségért!