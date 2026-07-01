Kiderült, milyen most Tóth Gabi és Tóth Vera kapcsolata

Tóth Vera fontos mérföldkőhöz érkezett férjével, de a családi eseményen nem jelent meg Tóth Gabi. Az énekesnő most arról is beszélt, milyen kapcsolat van jelenleg közte és testvére között.
Hónapok óta nem beszél egymással Tóth Vera és Tóth Gabi
Tóth Vera a Best magazinnak beszélt arról, hogy jelenleg hónapok óta nem tartják a kapcsolatot Tóth Gabival. Az énekesnő elmondása szerint legfeljebb az édesanyján keresztül hall a húgáról, mert közvetlenül nem beszélnek egymással.
Vera azt is hozzátette, hogy a testvéri viszonyuk mindig hullámzó volt, ezért a családjuk már szinte megszokta, hogy időnként közvetíteni kell közöttük. Az énekesnő ugyanakkor nem kezeli tragédiaként a helyzetet, mert szerinte előbb-utóbb újra felveszik majd egymással a kapcsolatot, és minden megy tovább.
A pékség megnyitójáról Vera szülei egészségügyi okok miatt hiányoztak, Tóth Gabi távolmaradása viszont a jelenlegi testvéri viszony miatt kapott különös figyelmet – számolt be a Blikk.
Tóth Vera mostani megszólalása csak megerősíti azt, amit már korábban is sejteni lehetett: Tóth Gabi és Tóth Vera kapcsolata régóta hullámzó, és a testvérpár viszonya az elmúlt években több ügy miatt is megromlott.
Tóth Vera nem kertelt: megrázó részleteket árult el Tóth Gabiról
Májusban írtuk: Tóth Vera elárulta, hogyan látja jelenleg a húgával, Tóth Gabival való kapcsolatát, és azt is kimondta, szerinte van-e még út vissza egymáshoz.