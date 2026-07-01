Kiderült, milyen most Tóth Gabi és Tóth Vera kapcsolata

Tóth Vera fontos mérföldkőhöz érkezett férjével, de a családi eseményen nem jelent meg Tóth Gabi. Az énekesnő most arról is beszélt, milyen kapcsolat van jelenleg közte és testvére között.

Tóth Gabi és Tóth Vera kapcsolata régóta hullámzó

Fotó: MW Bulvár

Hónapok óta nem beszél egymással Tóth Vera és Tóth Gabi

Tóth Vera a Best magazinnak beszélt arról, hogy jelenleg hónapok óta nem tartják a kapcsolatot Tóth Gabival. Az énekesnő elmondása szerint legfeljebb az édesanyján keresztül hall a húgáról, mert közvetlenül nem beszélnek egymással.

Vera azt is hozzátette, hogy a testvéri viszonyuk mindig hullámzó volt, ezért a családjuk már szinte megszokta, hogy időnként közvetíteni kell közöttük. Az énekesnő ugyanakkor nem kezeli tragédiaként a helyzetet, mert szerinte előbb-utóbb újra felveszik majd egymással a kapcsolatot, és minden megy tovább.

A pékség megnyitójáról Vera szülei egészségügyi okok miatt hiányoztak, Tóth Gabi távolmaradása viszont a jelenlegi testvéri viszony miatt kapott különös figyelmet – számolt be a Blikk.

Fotó: MW Bulvár

Tóth Vera mostani megszólalása csak megerősíti azt, amit már korábban is sejteni lehetett: Tóth Gabi és Tóth Vera kapcsolata régóta hullámzó, és a testvérpár viszonya az elmúlt években több ügy miatt is megromlott.

Tóth Vera nem kertelt: megrázó részleteket árult el Tóth Gabiról

Májusban írtuk: Tóth Vera elárulta, hogyan látja jelenleg a húgával, Tóth Gabival való kapcsolatát, és azt is kimondta, szerinte van-e még út vissza egymáshoz.