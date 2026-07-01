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tóth vera

Kiderült, milyen most Tóth Gabi és Tóth Vera kapcsolata

25 perce
Olvasási idő: 4 perc
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Tóth Vera és férje, Pauli Zoltán nemrég megnyitották első közös budapesti vállalkozásukat, egy kézműves pékséget és kávézót. A megnyitó azonban családi szempontból nem úgy alakult, ahogy egy ilyen fontos eseménynél várni lehetett: Tóth Gabi nem volt ott a helyszínen, Tóth Vera pedig a Best magazinnak elárulta, milyen most a kapcsolata a húgával.
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tóth veratóth gabiénekesnő

Tóth Vera fontos mérföldkőhöz érkezett férjével, de a családi eseményen nem jelent meg Tóth Gabi. Az énekesnő most arról is beszélt, milyen kapcsolat van jelenleg közte és testvére között.

Tóth Gabi és Tóth Vera kapcsolata régóta hullámzó, 20250901 BudapestMegasztár 2025 sajtótájékoztató.fotó: MW Bulvárképen: Tóth Gabi
Tóth Gabi és Tóth Vera kapcsolata régóta hullámzó
Fotó: MW Bulvár

Hónapok óta nem beszél egymással Tóth Vera és Tóth Gabi

Tóth Vera a Best magazinnak beszélt arról, hogy jelenleg hónapok óta nem tartják a kapcsolatot Tóth Gabival. Az énekesnő elmondása szerint legfeljebb az édesanyján keresztül hall a húgáról, mert közvetlenül nem beszélnek egymással.

Vera azt is hozzátette, hogy a testvéri viszonyuk mindig hullámzó volt, ezért a családjuk már szinte megszokta, hogy időnként közvetíteni kell közöttük. Az énekesnő ugyanakkor nem kezeli tragédiaként a helyzetet, mert szerinte előbb-utóbb újra felveszik majd egymással a kapcsolatot, és minden megy tovább.

A pékség megnyitójáról Vera szülei egészségügyi okok miatt hiányoztak, Tóth Gabi távolmaradása viszont a jelenlegi testvéri viszony miatt kapott különös figyelmet – számolt be a Blikk.

20250601 Budapest Petőfi díjátadó fotó: Markovics Gábor (MG) MW Bulvár Képen : Tóth Vera
Fotó: MW Bulvár

Tóth Vera mostani megszólalása csak megerősíti azt, amit már korábban is sejteni lehetett: Tóth Gabi és Tóth Vera kapcsolata régóta hullámzó, és a testvérpár viszonya az elmúlt években több ügy miatt is megromlott.

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Májusban írtuk: Tóth Vera elárulta, hogyan látja jelenleg a húgával, Tóth Gabival való kapcsolatát, és azt is kimondta, szerinte van-e még út vissza egymáshoz.

 

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