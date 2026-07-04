80 éves lett a Szomszédok sármőre, de amit elárult a múltjáról, attól elakad a lélegzet!

Hihetetlen, de igaz: betöltötte a 80. életévét Trokán Péter! A Jászai Mari-díjas, érdemes művész a mai napig pont ugyanolyan irigylésre méltó energiával, eleganciával és aktivitással éli a mindennapjait, mint amikor évtizedekkel ezelőtt először lépett a világot jelentő deszkákra. Az országos ismertséget és a nők szívét az 1987-ben induló legendás teleregény, a Szomszédok hozta meg számára, amelyben Szelényi János, a jóképű erdőmérnök karakterét formálta meg olyan zseniálisan, hogy neve a mai napig összeforr a kultikus sorozattal.

Trokán Péter lányai vele maradtak, miután házassága végett ért Papadimitriu Athinával

(Fotó: MW Bulvár)

Trokán Péter 80 évesen sem tervez visszavonulni

A színész pályafutása rendkívül színes: az 1946-os újpesti születésű tehetség 1969-ben a Nemzeti Színház stúdiósaként indult, majd megfordult Kecskeméten, Debrecenben, a Népszínházban, Veszprémben, Sopronban, a Madách Színházban és Szombathelyen is. Jelenleg a székesfehérvári Vörösmarty Színház társulatát erősíti, ahol többek között Apponyi grófot alakítja a Trianon című darabban. Olyan monumentális szerepek fűződnek a nevéhez, mint Lucifer, Bicska Maxi vagy Mefisztó, az utóbbi években pedig a 200 első randi és a Barátok közt című sorozatok által láthattuk a tévé képernyőjén.

Trokán Péter lányai, Tokán Anna és Nóra is tovább viszik a családi örökséget (Fotó: Csudai Sándor, Origo)

Trokán Péter felesége elhagyta őt

A csillogó karrier mögött azonban egy mély, személyes dráma is meghúzódik. Harminc évvel ezelőtt Trokán Péter élete gyökeresen megváltozott, amikor akkori szerelme, Papadimitriu Athina elhagyta őt. A színész hirtelen teljesen egyedül maradt két közös lányukkal, az akkor 11 éves Annával és a 9 éves Nórával. A gyerekek maguk döntöttek úgy, hogy az édesapjukkal szeretnének maradni a nehéz időkben.

A művész nemrégiben kendőzetlen, fájdalmas őszinteséggel beszélt erről a lélekőrlő időszakról. Elárulta, hogy bár a lányai valószínűleg sosem látták őt sírni, lelkileg teljesen összetört.

Volt olyan helyzet, amikor úgy éreztem, hogy nem tudom tovább csinálni. Kifújt a talaj, kiment alólam… És akkor egy este, lefekvéskor rossz volt a hangulatuk nekik is valami miatt, meg nekem is, és akkor azt mondtam, hogy ne haragudjatok, lehet, hogy ezt rosszul csinálom. Valami nagyon nem megy, valami nagyon nem működik, és biztos én vagyok a felelős. Nekem tudnom kellene, de biztos én csinálom rosszul. És akkor nagyon emlékszem rá, hogy szinte egyszerre mondták mind a ketten, nem, papa, te jól csinálod

– emlékezett vissza könnyeivel küzdve a színész a Ridikül műsorában.