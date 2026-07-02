Óriási fa dőlt Tücsi házára: Hajszálon múlt a tragédia, a kislánya percekkel korábban még ott volt

Rémisztő pillanatokat élt át Tücsi és családja, amikor a vihar az otthonukat sem kímélte. Az influenszer házára egy óriási fa dőlt rá, a becsapódás pedig akkora erejű volt, hogy elsőre azt hitték, villám csapott az épületbe. A történtek különösen azért hátborzongatóak, mert a baleset helyszínén néhány perccel korábban még a kislányuk, Nara tartózkodott. Szerencsére senki sem sérült meg, de Tücsi szerint belegondolni is rossz, mi történhetett volna.

Tücsi mindenkit óvatosságra intett (Fotó: Mediaworks)

Tücsi lánya nem sokkal a fa kidőlése előtt a fürdőszobában tartózkodott

Az édesanya közösségi oldalán számolt be a történtekről, és azt is megmutatta, milyen pusztítást végzett a kidőlt fa.

Amikor épp állsz a fürdőszobában, Narus lefekvéshez készülődik, és óriási robajra leszel figyelmes. Olyan volt, mintha belecsapott volna a házba egy villám, majd kinéztem az ablakon, és ez a látvány fogadott. "Szerencsére" a tetőben kettétört és nem az ablakot törte be, ahol előtte pár perccel még Narának a haját mostuk. Nagyon ijesztő. De ilyenkor én mindig csak arra gondolok, hogy senki nem sérült meg. Ez a legfontosabb. Vigyázzatok ebben az időben magatokra!

Tücsi megmutatta a kidőlt fát a követőinek (Fotó: Instagram / Tücsi)

Tücsi háza tetejére dőlt a fa

A fotón jól látszik, hogy a hatalmas fa a ház tetejére zuhant. A látvány önmagában is sokkoló, hiszen a fatörzs óriási erővel csapódott az épületnek. A szerencsének köszönhető azonban, hogy a fa a tetőszerkezeten kettétört, így nem törte be azt az ablakot, amely mögött percekkel korábban még Nara fürdött. Tücsi számára ez volt az a pillanat, amikor igazán átértékelődött minden. Bár az anyagi kár bizonyára jelentős lesz, úgy érzi, ezek eltörpülnek amellett, hogy a családja sértetlenül megúszta a történteket.

Az utóbbi napok időjárása országszerte komoly károkat okozott, számos helyen fákat csavart ki a szél, tetőket rongált meg és épületekben tett kárt. Tücsi otthona sem úszta meg a vihart, ám a történet szerencsés véget ért. Az influenszer a történtek után arra kérte követőit, hogy a hasonló viharok idején mindenki legyen különösen óvatos, hiszen néhány pillanat alatt is kialakulhatnak életveszélyes helyzetek. Ahogy ő is fogalmazott, a legfontosabb, hogy senkinek ne essen baja – minden más helyrehozható.