Az anyaságról vallott a TV2 sztárja: „Nem vagyunk az a tipikus anya-apa figura”

Május elején érkezett a nagy bejelentés, hogy megszületett a TV2 Next Top Model Hungary sztárjának első gyermeke. A baba már április közepén világra jött, csak az újdonsült édesanya hagyott maguknak egy kis időt, mielőtt mindenki értesül róla. Matuz Kittinél most érkezett el a pillanat, hogy erőt vegyen magán és részletesen beszámoljon az elmúlt hónapokról.

Matuz Kitti lánya császármetszéssel született, amitől az elején nagyon tartott a TV2 sztárja (Fotó: Matuz Kitti)

A TV2 sztárja nehezen élte meg a szülés előtti napokat

Nagyon kemény volt. Azután azt mondtuk, hogy elég egy gyerek és ezzel a párom is így van. Mindenki azt mondja, hogy később ez változni fog, de egyáltalán nem látom magunkat két gyerekkel. Két nap alatt négyszer voltam a kórházban és mindegyik alkalommal hazaküldtek. Folyamatos fájdalmaim voltak, így a CTG sem mutatta, hogy rendszeres fájás lenne, mert nekem nem 2-3 percenként jött egy nagyobb görcs, hanem folyamatosan éreztem azt a fájdalmat

– mondta lapunknak Matuz Kitti.

Ötödjére azonban sikerült meggyőzni az orvosokat, hogy a modell befeküdhessen a szobába. „10 órát töltöttem ott, ahonnan én csak három órára emlékszem. Ilyen fájdalmat még soha nem éreztem, rendesen hánytam a fájdalomtól. Ezeken kívül viszont nagyon meghitt volt az egész, mert saját szobám volt, pedig állami kórházban voltam” – mesélte Matuz Kitti az Origónak.

Matuz Kitti férje, Matuz Ádám mindenben megpróbált segíteni párjának a szülőszobában is (Fotó: Instagram)

Az otthoni élet sem indult egyszerűen

Mi nem vagyunk az a tipikus anya-apa figura és teljesen más életet éltünk ideáig. Az első két hét zökkenőmentesen ment, aztán a negyediktől a tizedik hétig már erőt próbáló volt. A szoptatás is nehezen ment, így átálltunk a tápszerre, a baba és a mi érdekünkben is. A szülés óta enni is alig tudok, így már nagyjából ugyanaz a súlyom, mint a várandóság előtt. Mostanában azonban ez is kezd javulni, mert már napi kétszer tudok enni, ami miatt a közérzetem is jobb

– jegyezte meg a Next Top Model Hungary korábbi szereplője.

Matuz Kitti már a munka világába is visszaállt és elkezdett magára is odafigyelni. „A videózást is tovább csinálom, illetve már havi 1-2 forgatásra én is kiszoktam menni. Már a lányunkat is elvittem legutóbb a munkába és szerencsére nagyon élveztem. Imádok az anyukája lenni és szerintem nagyon lazák vagyunk vele. Remélem, hogy a későbbiekben is tudjuk majd ezt így csinálni” – árulta el a TV2 sztárja.