Vajna Tímea ismét egészségügyi problémákkal küzd: Komoly kivizsgálás vár rá

Nehéz időszakon megy keresztül Palácsik-Ráthonyi Tímea, régi nevén Vajna Tímea. Az édesanya az elmúlt másfél évben élete legboldogabb pillanatait élhette át, most azonban ismét egészségügyi problémákkal kell szembenéznie. Az üzletasszony a 24 órán át elérhető Instagram-történetében árulta el követőinek, hogy újabb nőgyógyászati kivizsgálás vár rá.

Vajna Tímea egészségügyi gondokkal küzd (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

Vajna Tímea gyerekei születése után újra gondokkal küzd

Vajna Tímea korábban is nyíltan beszélt arról, milyen hosszú és megterhelő út vezetett odáig, hogy édesanyává válhasson. Éveken át küzdött nőgyógyászati problémákkal, több beavatkozáson is átesett, miközben a gyermekvállalásért is hosszú harcot vívott. Éppen ezért különösen aggasztó, hogy a szülés után egy évvel ismét egészségügyi gondok jelentkeztek nála. A közösségi oldalán ezúttal egy rövid, de annál beszédesebb üzenetet osztott meg.

Fájdalmas ciszták miatt beutalt az orvos MRI-re

– írta Vajna Tímea Instagram-oldalára a 24 óráig elérhető történetében.

Mindig őszintén beszélt az egészségügyi gondjairól (Fotó: MW Bulvár)

Vajna Tímea újabb kivizsgáláson esett át

A bejegyzésből nem derült ki, pontosan milyen cisztákról van szó, és azt sem árulta el, milyen kezelés vár rá a továbbiakban. Annyi azonban biztos, hogy az orvosok szükségesnek látták az MRI-vizsgálatot, amely részletesebb képet adhat az állapotáról. Az elmúlt években soha nem titkolta követői előtt a nehézségeit. Mind a lombikprogrammal, mind az egészségügyi megpróbáltatásaival kapcsolatban őszintén mesélt, ezzel is erőt adva azoknak a nőknek, akik hasonló problémákkal küzdenek. Bár a mostani bejelentés aggodalomra adhat okot, minden bizonnyal a kivizsgálás után gyorsan megkapja a megfelelő kezelést, így remélhetőleg hamarosan ismét jó hírekkel jelentkezhet.