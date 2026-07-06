Szívükhöz kaptak a rajongók: a színpadon szenvedett balesetet Valkusz Milán

Nagyon úgy fest, hogy valaminek mindig történnie kell a ValMar énekeseivel. Még 2023 júniusában a duó egyik tagja, Marics Peti a Budapest Park színpadán szenvedett súlyos balesetet, amikor egy ugrást követően olyan szerencsétlenül érkezett, hogy eltörte a lábát. Pár évvel később ugyancsak a Budapest Parkban adtak koncertet, ami után a másik énekes, Valkusz Milán került kórházba kimerültség és bordaközi izomhúzódás miatt. A minap ismét Milo járt pórul, amikor vasárnap este a mezőkövesdi Váris Napja programsorozat keretében léptek fel, a balesetet pedig videón is sikerült megörökíteni - vette észre a Blikk.

A színpadon szenvedett balesetet Valkusz Milán / Fotó: Nagy Zoltán - Metropol / NZ1_5158

A színpadon szenvedett balesetet Valkusz Milán

A TikTokon közzétett videón az látható, amint az énekes a színpad szélére sodródva elveszti az egyensúlyát, majd az az előtti árokba zuhan. A felvétel végén látszik az is, ahogy ezután többen Milán segítségére siettek.

A történtek természetesen nagyon megijesztették azokat a rajongókat, akik nem lehettek jelen a fellépésen: a kommentszekcióban többen aggodalmasan kérdezgették, mi történt a balesetet követően. Mint kiderült, Valkusz Milán szerencsére nem szenvedett el komolyabb sérülést és folytatni tudta a koncertet, habár a biztonság kedvéért a fellépés végén mentősök érkeztek a backstage sátorhoz, hogy megvizsgálják az énekest.