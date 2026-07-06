Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Zsolti bácsi ügy: megkezdődött a rágalmazási per Semjén Zsolt feljelentése nyomán

színpad

Szívükhöz kaptak a rajongók: a színpadon szenvedett balesetet Valkusz Milán

40 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A vasárnapi fellépésükön történt meg a baj. A ValMar énekes, Valkusz Milán ekkor egy pillanatra nem figyelt és lezuhant a színpadról.
Link másolása
Vágólapra másolva!
színpadValkusz MilánVALMARbalesetkoncert

Nagyon úgy fest, hogy valaminek mindig történnie kell a ValMar énekeseivel. Még 2023 júniusában a duó egyik tagja, Marics Peti a Budapest Park színpadán szenvedett súlyos balesetet, amikor egy ugrást követően olyan szerencsétlenül érkezett, hogy eltörte a lábát. Pár évvel később ugyancsak a Budapest Parkban adtak koncertet, ami után a másik énekes, Valkusz Milán került kórházba kimerültség és bordaközi izomhúzódás miatt. A minap ismét Milo járt pórul, amikor vasárnap este a mezőkövesdi Váris Napja programsorozat keretében léptek fel, a balesetet pedig videón is sikerült megörökíteni - vette észre a Blikk.

Valkusz Milán, ValkuszMilán,
A színpadon szenvedett balesetet Valkusz Milán  / Fotó:  Nagy Zoltán - Metropol / NZ1_5158

A színpadon szenvedett balesetet Valkusz Milán 

A TikTokon közzétett videón az látható, amint az énekes a színpad szélére sodródva elveszti az egyensúlyát, majd az az előtti árokba zuhan. A felvétel végén látszik az is, ahogy ezután többen Milán segítségére siettek.

@r_laura_k_19 MILO le esik a szinpadrol😬😂#valmar #Milo#f #fy #for ♬ eredeti hang - ~🦋krisztina19🦋~

A történtek természetesen nagyon megijesztették azokat a rajongókat, akik nem lehettek jelen a fellépésen: a kommentszekcióban többen aggodalmasan kérdezgették, mi történt a balesetet követően. Mint kiderült, Valkusz Milán szerencsére nem szenvedett el komolyabb sérülést és folytatni tudta a koncertet, habár a biztonság kedvéért a fellépés végén mentősök érkeztek a backstage sátorhoz, hogy megvizsgálják az énekest.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!