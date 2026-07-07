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Valkusz Milán

Koncert közben szenvedtek csúnya balesetet: A Valmar tagjai és a világsztárok is pórul jártak a színpadon

9 perce
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A Valmar duó rappere egy fellépés közben esett le a színpadról, aminek következtében több helyen megsérült. Ráadásul nem Valkusz Milán az egyetlen, aki balesetet szenvedett, Marics Peti lábtöréssel került kórházba.
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Valkusz MilánsérülésbalesetMarics Petikoncert

A Valmar tagjai, Marics Peti és Valkusz Milán mindig hatalmas energiával lépnek színpadra, sajnos azonban ennek nem mindig van jó vége. A Hogyan tudnék élni nélküled? sztárja a lábát törte el egy óvatlan ugrás következtében, Miló pedig múlt hétvégén leesett a színpadról. Ráadásul nem a két fiatal zenész az egyetlen, aki fellépés közben szenvedett balesetet.

Valkusz Milán zúzódásokkal megúszta a zuhanást.
Valkusz Milán balesetet szenvedett Mezőkövesden, a Valmar koncertje közben esett le a színpadról (Fotó: Nagy Zoltán)

A Valmar mezőkövesdi koncertjén vérfagyasztó pillanatoknak lehettek szemtanúi a rajongók, amikor Valkusz Milán leesett a színpadról. A rapper 1,7 méter magasból zuhant a színpad előtti árokba, de szerencsére azonnal a segítségére siettek, és láthatóan nem lett komoly sérülése, mert a koncertet még befejezték. Azóta a zenész Instagram-oldalán megnyugtatta a rajongóit, hogy nagy szerencséjére egy lapocka- és könyökzúzódással, valamint egy combhúzódással megúszta a balesetet, így a Valmar nagykoncertekre, amelyeket a Vajdahunyad várában tartanak kevesebb, mint két hét múlva, már felépül.

Valkusz Milán társa is megsérült korábban

A Valmar másik tagja korábban szintén egy koncert közben szenvedett balesetet, amikor 2023-ban a Budapest Parkban egy ugrás után rosszul ért földet. Ráadásul Marics nem volt olyan szerencsés, mint barátja, ugyanis eltörte a bokáját, illetve a szalagjai is elszakadtak, így utána hosszú ideig gipszben kellett fellépnie. Maradandó nyoma azonban láthatóan nem lett Marics Peti balesetének, hiszen ma már épp úgy ugrál, mint régen.

Marics Peti a Budapest Parkban sérült le..
Marics Peti sérülése is egy koncert közben történt, utána hetekig gipszben volt (Fotó: MW bulvár)

Manuel Budapest Parkos koncertje is rosszul végződött

Az X-Faktor győztese szintén Marics Peti bokatörésének helyszínén járt pórul, ugyanis neki a térde ugrott ki a fellépése közben, még ugyanabban az évben. Manuel balesete szintén egy esésnek volt köszönhető, ami után a biztonságiak cipelték le a színpadról. Az akkor vendégelőadóként jelenlévő T.Danny viszont tartotta a frontot, míg végül az est sztárja visszatért és befejezte a koncertet.

A Korál zenésze meghiúsított egy koncertet

Sajnos ezeknél azonban történtek súlyosabb balesetek is, ugyanis Dorozsmai Péter, a Korál zenekar tagja még az 1980-as években sérült meg csúnyán. Az együttes Miskolcon adott volna egy koncertet, de a zenész lefejelte annak az ablaknak egy kiálló részét, ahol a színpadra kellett volna kimásznia. Így mire a világot jelentő deszkákra ért, már ömlött a fejéből a vér, így Balázs Fecó és társai kénytelenek voltak már a legelején leállítani az előadást, és kórházba szállítani a Korál dobosát. A legendás ütőzsonglőr erről most júliusban a Húrokon írt történelem című műsorban mesélt.

Dorozsmai Péter 40 évvel a baleset után mesélte el a horrorsztorit.
Dorozsmai Péter a '80-as években sérült meg, el is maradt miatta a Korál koncertje (Fotó: YouTube)

Olykor a világsztárok is ügyetlenek

Nem csak a magyar zenészek járnak szerencsétlenül olykor, hiszen még a világ legjobbjai sem készülhetnek fel minden váratlan helyzetre. Akárcsak Valkusz Milán, 2010-ben Pink is leesett a színpadról, egyenesen a nézők lába elé. A hiba azonban akkor nem az egyensúllyal, hanem azzal a hevederrel volt, amivel a vagány énekesnőt a közönség fölé emelték volna, ugyanis a rosszul rögzített kötél kioldódott, Pink pedig a mélybe zuhant. Szerencsére végül a saját lábán visszatért a színpadra, de az egyébként is végén járó előadást már nem fejezte be, hiszen kórházba szállították, utólag pedig bocsánatot kért a fiaskóért. De Michael Jackson sem úszta meg, hogy pályafutása során legalább egyszer ne hibázzon. A pop királyának haja és arca egy reklámfilm forgatása közben égett meg, amikor egy pirotechnikai eszköz felrobbant és felgyújtotta ikonikus tincseit. Ráadásul a körülötte lévők is csak percekkel később észlelték a problémát, így igen komoly égési sérülései keletkeztek.

@_.eszteerj._ A vége félig…szívbajjal😂😨 @Milo VALMAR @Marics Peti #maricspeti #valkuszmilan #valmar #concert ♬ eredeti hang - ✨𝓔𝓼𝔃𝓽𝓮𝓻🪩

 

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