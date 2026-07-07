Koncert közben szenvedtek csúnya balesetet: A Valmar tagjai és a világsztárok is pórul jártak a színpadon

A Valmar tagjai, Marics Peti és Valkusz Milán mindig hatalmas energiával lépnek színpadra, sajnos azonban ennek nem mindig van jó vége. A Hogyan tudnék élni nélküled? sztárja a lábát törte el egy óvatlan ugrás következtében, Miló pedig múlt hétvégén leesett a színpadról. Ráadásul nem a két fiatal zenész az egyetlen, aki fellépés közben szenvedett balesetet.

Valkusz Milán balesetet szenvedett Mezőkövesden, a Valmar koncertje közben esett le a színpadról (Fotó: Nagy Zoltán)

A Valmar mezőkövesdi koncertjén vérfagyasztó pillanatoknak lehettek szemtanúi a rajongók, amikor Valkusz Milán leesett a színpadról. A rapper 1,7 méter magasból zuhant a színpad előtti árokba, de szerencsére azonnal a segítségére siettek, és láthatóan nem lett komoly sérülése, mert a koncertet még befejezték. Azóta a zenész Instagram-oldalán megnyugtatta a rajongóit, hogy nagy szerencséjére egy lapocka- és könyökzúzódással, valamint egy combhúzódással megúszta a balesetet, így a Valmar nagykoncertekre, amelyeket a Vajdahunyad várában tartanak kevesebb, mint két hét múlva, már felépül.

Valkusz Milán társa is megsérült korábban

A Valmar másik tagja korábban szintén egy koncert közben szenvedett balesetet, amikor 2023-ban a Budapest Parkban egy ugrás után rosszul ért földet. Ráadásul Marics nem volt olyan szerencsés, mint barátja, ugyanis eltörte a bokáját, illetve a szalagjai is elszakadtak, így utána hosszú ideig gipszben kellett fellépnie. Maradandó nyoma azonban láthatóan nem lett Marics Peti balesetének, hiszen ma már épp úgy ugrál, mint régen.

Marics Peti sérülése is egy koncert közben történt, utána hetekig gipszben volt (Fotó: MW bulvár)

Manuel Budapest Parkos koncertje is rosszul végződött

Az X-Faktor győztese szintén Marics Peti bokatörésének helyszínén járt pórul, ugyanis neki a térde ugrott ki a fellépése közben, még ugyanabban az évben. Manuel balesete szintén egy esésnek volt köszönhető, ami után a biztonságiak cipelték le a színpadról. Az akkor vendégelőadóként jelenlévő T.Danny viszont tartotta a frontot, míg végül az est sztárja visszatért és befejezte a koncertet.

A Korál zenésze meghiúsított egy koncertet

Sajnos ezeknél azonban történtek súlyosabb balesetek is, ugyanis Dorozsmai Péter, a Korál zenekar tagja még az 1980-as években sérült meg csúnyán. Az együttes Miskolcon adott volna egy koncertet, de a zenész lefejelte annak az ablaknak egy kiálló részét, ahol a színpadra kellett volna kimásznia. Így mire a világot jelentő deszkákra ért, már ömlött a fejéből a vér, így Balázs Fecó és társai kénytelenek voltak már a legelején leállítani az előadást, és kórházba szállítani a Korál dobosát. A legendás ütőzsonglőr erről most júliusban a Húrokon írt történelem című műsorban mesélt.