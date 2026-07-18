Most érkezett: „Nehéz szívvel írjuk ezt...” – drámai bejelentést tett a ValMar

Aggasztó hangvételű bejegyzés bukkant fel az ország egyik legnépszerűbb duójának hivatalos oldalán. Ki ne ismerné a ValMar olyan gigantikus, több tízmilliós megtekintésű slágereit, mint a mindent elsöprő Úristent, a fülbemászó Éget a napot, vagy éppen a nyári hangulatot tökéletesen hozó Valenciát? Marics Peti és Valkusz Milán az elmúlt években megkerülhetetlen alakjaivá váltak a hazai könnyűzenének, éppen ezért fagyott meg a vér a követők ereiben a friss hír hallatán. Követőik azonnal a legrosszabbra gondoltak, vajon mi lesz ezután a két sráccal? Tényleg feloszlik a formáció?

A ValMar koncertje nem úgy alakult, ahogy azt a fiúk eltervezték (Fotó: Bors)

Félbeszakadt a ValMar koncertje

Szerencsére gyorsan le kell lőnünk a poént, mielőtt bárki komolyabb pánikrohamot kapna, szó sincs arról, hogy a fiúk külön utakon folytatnák. A drámainak tűnő felütés ugyanis csupán a tegnap esti, sajnálatos módon félbeszakadt koncertjükre vonatkozott, amelyet a hirtelen jött ítéletidő mosott el. A zenekar az alábbi közleményben tisztázta a helyzetet, megnyugtatva a kedélyeket:

Nehéz szívvel írjuk ezt a posztot. A ma esti koncertet a hirtelen kialakult viharos időjárás miatt a felénél kénytelenek voltunk leállítani. A hatóságokkal és a rendezvény biztonsági szolgálatával egyeztetve, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően a rendezvény területét ki kellett üríteni – mert számunkra a ti biztonságotok mindennél fontosabb

– olvasható Valkusz Milán instagramján.

Valkusz Milánék számára a rajongói biztonsága fontosabb volt mindennél (Fotó: Instagram)

Hogyan tovább? Íme a részletek a jegyekről!

A fiúk hozzátették, nekik is összetört a szívük, hogy így alakult az este, de az emberéletet egyetlen percig sem kockáztathatták. A pórul járt rajongóknak azonban van egy rendkívül jó hírünk is, a koncertre megváltott jegyeket mind pótolják. Minden mostani belépő érvényes lesz a 2027. júniusi AstroFestre, ahol a zenekar ígérete szerint együtt pótolják majd be az elmaradt bulit, és megfogadták, hogy nagyon megéri majd várni rá.

A srácok búcsúzóul még annyit üzentek a viharban is kitartó tömegnek: „Vigyázzatok magatokra hazafelé! Szeretünk titeket!” – a rajongók pedig fellélegezhetnek, a ValMar köszöni szépen, jól van és együtt robog tovább a nyári szezonban és tovább...