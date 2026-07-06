Valkusz Milán kikotyogta a piszkos anyagiakat: ennyi kerestek a jogdíjakból

A Valmar tagjai Marics Peti és Valkusz Milán az egyik legnépszerűbb előadók ma Magyarországon, különösen ha fiatalokról van szó. Az énekes és a rapper ma is rengeteget koncerteznek együtt, amellett, hogy egyre több külön projektet is bevállalnak, mint például hogy rivális tévécsatornák tehetségkutatóiban zsűriznek, vagy épp Marics Peti a Hogyan tudnék élni nélküled? filmben és darabban szerepel, sőt, ősszel arénakoncertet is ad a vászonról megelevenedő Kuplung zenekarral, azaz Ember Márkkal és Kirády Marcell-lel. És persze azt sem szabad elfelejtenünk, hogy a dalaikat is folyton játsszák a rádiók. De vajon ez mennyi jogdíjjal jár? Valkusz Milán most elárulta.

A Valmar dalai egytől eggyig slágerek, de valószínűleg a legtöbbet eddig az Úristennel szakították, Valkusz Milán szerint több tíz milliót (Fotó: Szabolcs László - MW Bulvár)

A Valmar koncertnaptárja gyakorlatilag tele van a nyárra, így egyik fellépésről utaznak a másikra, de olykor azért szorítanak időt némi szünetre is. A srácok nemrég a FEZEN Fesztiválon léptek fel, ami után még bevállaltak egy olyan videót a szervezőkkel, ami a kellemetlen kaják, kellemetlen kérdések címet viseli. Így került sor arra a kérdésre, hogy Valkusz Milán szerint mennyi pénzt kerestek eddig az Úristen című dallal.

„Szerencséd van, mert valószínűleg szerintem vakon leszel, vagy valamennyire, de nem fogsz tudni válaszolni” – közölte Marics nevetve, mielőtt felolvasta a kérdést, ezzel jelezve, neki erről az összegről fogalma sincs.

Szerintem olyan 20-25 milliót lehet, összesen eddig

– jelentette ki némi gondolkodás után Milán.

„Én nem tudom, csak remélem” – válaszolta viccelődve Peti.

Marics Peti Megasztár zsűriként és színészként is megmutatta már magát, de a szíve csücske mégis a Valmar maradt (Fotó: MW bulvár)

A Valmaros srácok nem titkolóznak

A játék ezután Marics Peti kérdésével folytatódott, akinek arra kellett választ adnia, hogy ki az a magyar előadó, akit a legkevésbé kedvel. A Megasztár zsűritagja pedig készséggel elmondta az igazat, bár a választását nem magyarázta meg.

Mehringer Marci

– jelentette ki határozottan, szinte azonnal, amint elhangzott a kérdés, ami arra enged következtetni, hogy valószínűleg tényleg nagyon nem bírják egymást, ha ennyire könnyen és gyorsan jutott eszébe a fiatal énekes neve.