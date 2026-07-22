„Meg lehet ebből élni?” – Saját édesapja fordult szembe Varga Miklóssal a karrierje hajnalán!

Varga Miklós ma a hazai rock- és színházi élet egyik legmeghatározóbb, Érdemes Művész címmel kitüntetett alakja, ám a csúcsra vezető útja korántsem volt zökkenőmentes. Az elismert énekes nem éppen a mintadiákok táborát erősítette fiatalkorában, sőt, a reáltárgyak teljesen kifogtak rajta. Miután a fizikával alaposan meggyűlt a baja, egymás után bukott meg az építőipari- és a műszaki iskola vizsgáin. Végül a kereskedelmi- és vendéglátóipari intézményben kötött ki, ám a lelke mélyén ekkor már pontosan tudta, hogy a színpad jelenti számára az igazi jövőt, ami miatt nagy harcokat vívott meg a szüleivel.

Varga Miklós családja kezdetben nem támogatta a zenész ambícióit (Fotó: Origo)

Varga Miklós diplomája ellenére tudta, hogy művészi pályát szánt neki a sors

A legendás rockzenész Mahó Andrea Utazók című podcastjában vallott a kezdeti buktatók fájó részleteiről: „Volt egy amatőr zenekarunk 1975 és 1978 között, amely egy hároméves, rövid és eredménytelen pályafutás után feloszlott” – árulta el kendőzetlen őszinteséggel. 1980-ban egy tehetségkutató verseny miatt mégis újra összeálltak, ahol a neves zsűri azonnal kiszúrta a tehetségét, így került később a P.Boxba. Édesapja azonban sokáig nem hitt a bizonytalan művészéletben.

Apám mindig azt mondta, fiam, van most már rendes diplomád, miért kell ilyen hülyeségekkel foglalkozni? Meg lehet ebből élni?

– idézte fel a családi vitákat az énekes.

Az István, a király mentette meg

A nyomasztó szülői aggodalom egészen 1983-ig kísérte a mindennapjait, mielőtt berobbant a kultikus rockopera. „Ez eltartott egészen 1983 augusztusáig, amikor is bemutatták az István, a király című rockoperát. Ennek akkor még csak a magyar hangja voltam, a színpadon csak később vettem át a szerepet” – árulta el Varga Miklós, hogy az átütő siker otthon is mindent megváltoztatott. „Ez a szüleimnél olyan pálfordulást hozott, hogy ők lettek a legnagyobb rajongóim” – jegyezte meg büszkén. Ezután jött az Európa című gigasláger, amellyel végleg letarolta a slágerlistákat.

Édesapja válaszolta meg a rajongói leveleket

A hirtelen jött, hatalmas népszerűséggel elképesztő levéláradat zúdult a nyakába: „Volt egy postafiókom, alig tudtam naponta kiszedni a leveleket. Apám felvállalta, hogy szívesen segít őket megválaszolni” – árulta el a kulisszatitkot a művész. Ennek a szülői gondoskodásnak harminc évvel később lett egy egészen elképesztő utóélete. Varga Miklós ugyanis hosszú évtizedek után találkozott egy hölgy rajongójával, aki abban a hitben élt, hogy a féltve őrzött ereklyéjét maga a sztár dedikálta. Ezután próbálta hasonlóan kanyarítani a szignóját, mint édesapja anno.