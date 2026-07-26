Megműtötték a születésnapos Várkonyi Andrást: a 77 éves színművész maga számolt be az állapotáról

A 77-es szám a számmisztikában a spirituális fejlődés, az isteni bölcsesség és a belső megvilágosodás szimbóluma. Ritka és csodálatos mérföldkő ez egy ember életében, különösen akkor, ha a hazai színjátszás egyik legkedveltebb, ikonikus alakja ünnepli. Várkonyi András a minap töltötte be ezt a szép kort, és bár a csillagok állása helyett a valóságban hisz – saját bevallása szerint is abszolút a reáliák embere –, életkedve és irigylésre méltó munkabírása szinte varázslatos. Ma is hatalmas energiával dolgozik, és bár a közelmúltban egy kisebb szemműtéten esett át, a lendülete töretlen.
Várkonyi András műtétjét követően alig várja a visszatérést
„Dolgosan telik a nyár, több darabban is játszom egyszerre. Ráadásul néhány nappal ezelőtt volt egy szürkehályog-műtétem. Ez egy picit megállította a lendületemet, de egyébként szerencsére minden remek. Két francia vígjátékban és egy interaktív előadásban is szerepelek, a szinkronizálás mellett pedig tanítgatok is, úgyhogy egyáltalán nem mondhatnám, hogy unatkozom mostanában” – mesélte a színész, aki fegyelmezett betegként mindent megtesz a gyors felépülésért: „Megpróbálom pontosan betartani az orvosi javallatokat, hogy mielőbb teljes gőzzel visszatérhessek a színpadra. A szemcsepegtetés persze senkinek sem a kedvence, de remélem, zökkenőmentesen tudom folytatni a munkámat, pontosan úgy, ahogy eddig.”
Szívesen szerepelne nagyjátékfilmben: Herendi Gábor munkáit kifejezetten szereti
Bár az ország jelentős része a Barátok közt Vili bácsijaként zárta őt a szívébe, a napi sorozatok hosszú forgatásai már a múlté.
Évekig forgatni egy produkciót – arra már nincs igényem. Az a 23 év bőségesen elegendő volt az ilyenfajta éhségem csillapítására. Érdekes, tartalmas feladatokat viszont ma is szívesen vállalok. Nagyon szeretem például Herendi Gábor filmjeit, nagyszerű dolog vidám, kedves és tehetséges emberekkel együtt dolgozni. Nagy moziba járó egyébként nem vagyok, a tévében is inkább az informatív anyagokat nézem: leginkább a történelmi, földrajzi és belpolitikai ügyek kötnek le
– árulta el.
Remek a kapcsolata az unokájával
A sűrű hétköznapok és a színházi világ mellett a család jelenti számára a legnagyobb boldogságot. Különösen büszke 14 éves unokájára, akivel a korkülönbség ellenére is tökéletes az összhang.
Remélem, a jövő héten találkozunk, amikor a születésnapomat náluk ünnepeljük. Akkor majd meghúzhatja a fülemet! Már tizennégy éves, de szerencsére nagyon jó a kapcsolatunk. A Balatonra is jön majd velünk, nem derogál neki a mi társaságunk, megvan köztünk a teljes bizalom
– fejtette ki a színművész.
Marokkó a következő úticélja
A családi pihenés és a balatoni csobbanás mellett a színművész merészebb utazási terveket is dédelget. Nemrég Egyiptomban járt, jövőre pedig Marokkó a cél, bár a naptárát látva ez komoly logisztikai feladat lesz: „Szakítani kell majd egy hetecskét a pihenésre, bár egyre sűrűbb a jövő évi naptáram is. A Barátok köztben megszerzett népszerűségem és a színházi szerepeim is mind hozzájárulnak ehhez szerintem összességében” – zárta a beszélgetést a mindig mosolygós ünnepelt.