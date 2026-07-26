Megműtötték a születésnapos Várkonyi Andrást: a 77 éves színművész maga számolt be az állapotáról

A 77-es szám a számmisztikában a spirituális fejlődés, az isteni bölcsesség és a belső megvilágosodás szimbóluma. Ritka és csodálatos mérföldkő ez egy ember életében, különösen akkor, ha a hazai színjátszás egyik legkedveltebb, ikonikus alakja ünnepli. Várkonyi András a minap töltötte be ezt a szép kort, és bár a csillagok állása helyett a valóságban hisz – saját bevallása szerint is abszolút a reáliák embere –, életkedve és irigylésre méltó munkabírása szinte varázslatos. Ma is hatalmas energiával dolgozik, és bár a közelmúltban egy kisebb szemműtéten esett át, a lendülete töretlen.

Várkonyi András nyara eseménydúsan telik (Fotó: Bors)

Várkonyi András műtétjét követően alig várja a visszatérést

„Dolgosan telik a nyár, több darabban is játszom egyszerre. Ráadásul néhány nappal ezelőtt volt egy szürkehályog-műtétem. Ez egy picit megállította a lendületemet, de egyébként szerencsére minden remek. Két francia vígjátékban és egy interaktív előadásban is szerepelek, a szinkronizálás mellett pedig tanítgatok is, úgyhogy egyáltalán nem mondhatnám, hogy unatkozom mostanában” – mesélte a színész, aki fegyelmezett betegként mindent megtesz a gyors felépülésért: „Megpróbálom pontosan betartani az orvosi javallatokat, hogy mielőbb teljes gőzzel visszatérhessek a színpadra. A szemcsepegtetés persze senkinek sem a kedvence, de remélem, zökkenőmentesen tudom folytatni a munkámat, pontosan úgy, ahogy eddig.”

Szívesen szerepelne nagyjátékfilmben: Herendi Gábor munkáit kifejezetten szereti

Bár az ország jelentős része a Barátok közt Vili bácsijaként zárta őt a szívébe, a napi sorozatok hosszú forgatásai már a múlté.

Évekig forgatni egy produkciót – arra már nincs igényem. Az a 23 év bőségesen elegendő volt az ilyenfajta éhségem csillapítására. Érdekes, tartalmas feladatokat viszont ma is szívesen vállalok. Nagyon szeretem például Herendi Gábor filmjeit, nagyszerű dolog vidám, kedves és tehetséges emberekkel együtt dolgozni. Nagy moziba járó egyébként nem vagyok, a tévében is inkább az informatív anyagokat nézem: leginkább a történelmi, földrajzi és belpolitikai ügyek kötnek le

– árulta el.