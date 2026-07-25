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család

Vasvári Vivien komoly orvosi vizsgálatok alá vetette magát: elárulta, hogy miért

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Az édesanya irigylésre méltó alakjának titkára sokan kíváncsiak. Vasvári Vivien most elárulta ezt, ahogyan azt is, hogy milyen nagy családban élni, és hogy életében először vett részt egy komoly vizsgálaton.
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családvasvári vivienbodnár zsigmondvizsgálat

Vasvári Vivien őszintén válaszolt követői kérdéseire a közösségi oldalán. Az influenszertől sokan szerették volna megtudni, hogyan sikerült négy szülés után is megőriznie irigylésre méltó alakját, de arról is mesélt, hogyan telnek a hétköznapjai a nagy családban, és egy egészségügyi vizsgálatról is nyíltan beszámolt.

Vasvári Vivien 5 hónapja váltott életmódot.
Vasvári Vivien négy szülés után is bomba formában van (Fotó: hot! magazin/Szabolcs László)

Vasvári Vivien életmódváltásának hatására jobban érzi magát

Sokan azt gondolják, hogy Vivien szigorú diétákkal tartja formában magát, ő azonban elárulta, hogy egészen más áll a háttérben.

Soha nem diétáztam. Körülbelül 5 hónapja kezdtem el igazán odafigyelni az egészségemre. Az elmúlt időszakban nagyon sok ismerősünknél diagnosztizáltak különböző betegségeket, és ez bennem is elindított egy gondolatot, hogy ideje komolyabban törődnöm a testemmel és azzal, hogy mit eszem, mit edzek, mit csinálok. Már 5 hónapja követem a napi rutinomat és protokollomat, aminek köszönhetően sokkal jobban érzem magam

 – írta Vasvári Vivien Instagram-oldalára a 24 óráig elérhető történetében.

A négygyermekes édesanya azt is elárulta, hogy bár a napjai szinte percre pontosan meg vannak szervezve, egyáltalán nem bánja a folyamatos pörgést.

„Állandóan rohanok, az egész napom be van táblázva, de én imádom ezt az életet. Szeretek pörögni, jönni-menni a gyerekekkel, és imádom a nagycsaládos életet. Ezért is lesz még egy baba a családunkban.”

Vasvári Vivien és férje összesen 6 gyermeket nevelnek.
Vasvári Vivien férje, Bodnár Zsigmond is szeretne még egy gyereket (Fotó: BORS/Szabolcs László/BORS/Szabolcs László)

Vasvári Vivien gyerekei miatt naponta többször mos

A nagycsaládos élet természetesen rengeteg házimunkával is jár. Vivien szerint náluk a mosógépeknek szinte egy perc pihenőjük sincs.

„Két mosógépem van, de néha úgy érzem, még az is kevés. Naponta simán megy 6-7 adag mosás. Ennyi ember mellett a mosógépek nálunk gyakorlatilag teljes állásban dolgoznak.”

A követői előtt egy olyan témáról is őszintén beszélt, amelyről sokan ritkán mernek nyilatkozni. Elmondta, hogy nemrég életében először gyomor- és vastagbéltükrözésen vett részt, mert fontosnak tartja a megelőzést.

Most volt életem első gyomor- és vastagbéltükrözése. Két napig gyakorlatilag nem ettem, úgyhogy estére szerintem egy egész disznót meg tudtam volna enni. Még sosem voltam ilyen vizsgálaton, de úgy gondoltam, jobb megelőzni a bajt, mint utólag bánkódni.

 

 

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