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Leesett a rajongók álla: rá sem lehet ismerni a világhírű divattervezőre - Fotó

59 perce
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A híresség nemrég ünnepelte a születésnapját. Vera Wang mindig is szeretett megújulni, ám nemrég igazán merészet lépett.
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megújultkülsődivattervezőVera Wang

Az amerikai divattervező, Vera Wang a munkássága mellett kortalan megjelenéséről és a kaméleonhoz hasonló, folyton megújuló stílusáról is ismertté vált. A 77 éves híresség a közelmúltban azonban többeket is meglephetett, miután néhány fotót osztott meg a közösségi oldalán a születésnapi partijáról, és amiken alig lehet ráismerni.

NEW YORK, NEW YORK - MAY 14: Vera Wang attends The Asian American Foundation's (TAAF) AAPI Heritage Month Awards Dinner 2026 at Javits Center on May 14, 2026 in New York City. Jamie McCarthy/Getty Images/AFP (Photo by Jamie McCarthy / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Megújult külsővel jelentkezett Vera Wang / Fotó: JAMIE MCCARTHY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Megújult külsővel jelentkezett Vera Wang

Vera Wang egyik ismertetőjele a hosszú, sötét haja, a legfrissebb képeken azonban rövidebb, szőke tincsekkel látható, mialatt elfújja a gyertyákat a születésnapi tortáján, a barátai körében. A hihetetlenül fiatalos megjelenésű Wang továbbá egy ujjatlan, fehér, pánt nélküli ruhában tündökölt, így emelve ki karcsú alakját - írja a Daily Mail, ahol azt is megjegyezték, a szőke frizura talán csak egy paróka volt. A divattervező korábban a májusban tartott Met gálán jelent meg világos színű hajjal, amit akkor is egy merész, alig takaró, fekete ruhával egészített ki.

Vera Wang egyébként 18 éves kora óta dolgozik a divatiparban, miután feladta azt a korábbi álmát, hogy profi műkorcsolyázó legyen. 23 évesen máris történelmet írt, amikor ő lett a Vogue legfiatalabb divatszerkesztője, majd közel 20 évvel később elindította a névadó divatmárkáját.

 

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