Leesett a rajongók álla: rá sem lehet ismerni a világhírű divattervezőre - Fotó

Az amerikai divattervező, Vera Wang a munkássága mellett kortalan megjelenéséről és a kaméleonhoz hasonló, folyton megújuló stílusáról is ismertté vált. A 77 éves híresség a közelmúltban azonban többeket is meglephetett, miután néhány fotót osztott meg a közösségi oldalán a születésnapi partijáról, és amiken alig lehet ráismerni.

Megújult külsővel jelentkezett Vera Wang / Fotó: JAMIE MCCARTHY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Megújult külsővel jelentkezett Vera Wang

Vera Wang egyik ismertetőjele a hosszú, sötét haja, a legfrissebb képeken azonban rövidebb, szőke tincsekkel látható, mialatt elfújja a gyertyákat a születésnapi tortáján, a barátai körében. A hihetetlenül fiatalos megjelenésű Wang továbbá egy ujjatlan, fehér, pánt nélküli ruhában tündökölt, így emelve ki karcsú alakját - írja a Daily Mail, ahol azt is megjegyezték, a szőke frizura talán csak egy paróka volt. A divattervező korábban a májusban tartott Met gálán jelent meg világos színű hajjal, amit akkor is egy merész, alig takaró, fekete ruhával egészített ki.

Vera Wang egyébként 18 éves kora óta dolgozik a divatiparban, miután feladta azt a korábbi álmát, hogy profi műkorcsolyázó legyen. 23 évesen máris történelmet írt, amikor ő lett a Vogue legfiatalabb divatszerkesztője, majd közel 20 évvel később elindította a névadó divatmárkáját.