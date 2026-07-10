Újabb csapás érte Viczián Viktóriát: Az esküvő után a közös nyaralásuk is veszélybe került

Nem úgy alakul 2026, ahogyan azt Viczián Viktória és vőlegénye, Somhegyi Krisztián elképzelte. A szerelmesek eredetileg idén nyáron mondták volna ki a boldogító igent, ám az esküvőt el kellett halasztaniuk. Most pedig úgy tűnik, a közös nyaralásuk is veszélybe került, ugyanis újabb váratlan kiadással kell szembenézniük: a házukkal kapcsolatban derült fény egy újabb komoly problémára.

Viczián Viktória esküvője után a nyaralása is elmaradhat (Fotó: MW bulvar)

Viczián Viktória és Somhegyi Krisztián éve nem a terv szerint halad

Miközben Somhegyi Krisztián néhány napra motorozni indult, Viktória otthon maradt, hogy dolgozzon, és a ház körüli teendőkkel foglalkozzon.

„Krisztián most elment pár napra motorozni, én pedig kihasználom ezt az időt, és rengeteget dolgozom. Egyébként sem nagyon tudtam volna vele tartani, hiszen jelenleg sem motorom, sem autóm nincs, de nem bánom. A kertben is rengeteg a teendő, így legalább az egyikünk itthon tud maradni, locsolni és gondoskodni a növényekről” – mondta az Origónak.

A kert különösen közel áll a szívéhez, hiszen amióta kertes házba költöztek, szenvedélyévé vált a növények gondozása.

„Teljesen rákaptam a kertészkedésre. Folyamatosan veszem a virágokat, és amikor azt látom, hogy egy-egy növény nem érzi jól magát, olyan, mintha a lelkemből szakítanának ki egy darabot. Nagyon szeretem, amikor minden virágzik és él.”

Bár az elmúlt hónapokban egymást érték a nehézségek, Viktória igyekszik megőrizni a derűlátását.

Valaki azt mondta, hogy a Tűzló éve van, amikor minden sikerül. Én csak kérdeztem, hogy az én lovam vajon merre jár, mert én még hírből sem találkoztam vele

– viccelődött.

Viczián Viktória Somhegyi Krisztiánnal igyekeznek mindenben a jót meglátni (Fotó: Szabolcs László)

Viczián Viktória házában újabb gondok merültek fel

Hozzátette, ma már a nehézségekről is nyíltan beszél, de továbbra is igyekszik a jó dolgokra koncentrálni.

„Pozitív ember vagyok, és már nem érzem azt, hogy el kell hallgatnom a rossz dolgokat. Ettől függetlenül nagyon hálás vagyok azért, amim van. Ha úgy alakul, hogy idén nem jutunk el nyaralni, és csak otthon leszünk, akkor is szerencsésnek érzem magam, mert van egy otthonunk, ahol jól érezhetjük magunkat.”