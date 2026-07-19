Mi fog történni a világbajnokság döntőjében? Harsányi Levente megmondja!

A mai napon lezárul az évnek egy olyan időszaka, ami nagyjából egy hónapig alapozta meg az emberek többségének hangulatát. Ez a labdarúgó világbajnokság, aminek döntőjét ma este 21 órakor rendezik meg. Spanyolország és Argentína játszik egymás ellen, ami egy történelmi mérkőzésnek ígérkezik. Harsányi Levente az Origónak elárulta, hogy ő a dél-amerikai országnak szorít majd, ám kifejtette azt is, hogy miért a fehér-kék mezeseknek fog drukkolni.

A Spanyolország - Argentína mérkőzés esélyese: Harsányi Levente szerint a dél-amerikai ország lesz a világbajnokság döntőjében (Fotó: MW Bulvár)

A világbajnokság utolsó mérkőzésén sporttörténelemre számít Harsányi Levente

Szerintem a világbajnokságon nyújtott teljesítmény alapján az argentinoknak kellene nyerniük. A szív győzelme lesz, ha nekik sikerült behúzni az idei vb-t. A spanyolok eddig nem nagyon győztek meg engem, de amilyen akaraterővel és lélekkel játszik az argentin csapat, az elképesztő. Nem is csak a mutatott játék miatt, de azért is szeretném, hogy a dél-amerikaiak nyerjenek, hogy ismét lássunk egy történelmi pillanatot. Lionel Messi kétszeres világbajnok lenne és Argentína lenne a harmadik ország, amely kétszer, egymás után világbajnokságot tudna nyerni

— árulta el döntésének okát a műsorvezető.

Harsányi Levente így egyértelműen a kék mezeseknek szurkol majd ma este, ám a többség inkább az Európa-bajnoknak fog szorítani.

Harsányi Levente mindkét csapat erősségét kiemelte, de a szív győzedelmének szurkol (Fotó: Markovics Gábor)

Harsányi Levente szoros meccsre készül

A négy évvel ezelőtti világbajnokság a történelem egyik legizgalmasabb döntőjét hozta, a műsorvezető reméli, hogy a mai meccs is hasonló lesz.

Az angolok ellen Messi nem játszott annyira jól és így is nyerni tudtak. A spanyolok legnagyobb játékosai, mint Lamine Yamal pedig az egész világbajnokságon el vannak tűnve és így is döntőben vannak. Ez nekik a legnagyobb erejük, hogy ha valakinek nem megy a játék, akkor másnak fog és így is nyerni tudnak. Én csak azt szeretném, hogy ne legyen unalmas a meccs, mert ez is benne van a levegőben és kicsit félek is tőle, de remélem olyan lesz, mint a négy évvel ezelőtti

— mondta lapunknak Harsányi Levente.

A 2026-os világbajnoki döntőt, magyar idő szerint, ma 21 órakor játsszák.